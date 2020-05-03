Умерла актриса липецкого академического театра драмы

Наталья Сергеева (Зябкина) много лет боролась с серьёзным недугом.

Актриса Наталья Сергеева (Зябкина) умерла на 64-м году жизни.

О смерти коллеги сообщили в социальных сетях Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого. Наталья Сергеева известна и как режиссер-преподаватель Липецкого областного колледжа искусств им. Игумнова.

В театре она исполняла роли в спектаклях «Пёстрые рассказы», «Дорогая Елена Сергеевна», «Тень» и других. За свою работу она была отмечена наградой «За достижения в области театрального искусства».

Как стало известно GOROD48, в 2012 году актриса перенесла операцию по поводу рака желудка, находилась в стадии ремиссии. Она мужественно боролась с недугом: выходила на сцену, преподавала. В последние дни Наталья Сергеева находилась в больнице с лейкозом.

- Многие из нас звонили ей в больницу со словами поддержки, - рассказали в театре, - Она боролась. Болезнь оказалась сильнее.



Наталья Сергеева (Зябкина). На заднем плане (справа) Владимир Пахомов, легендарный режиссёр театра. Фото из архива ЛГАТД им. Л. Н. Толстого.

