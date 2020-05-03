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29 минут назад
На границе КНДР и Южной Кореи снова прозвучали выстрелы
На границе КНДР и Южной Кореи прозвучали выстрелы. Южнокорейские пограничники находятся в режиме боевой готовности.
"Несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста Южной Кореи в районе центральной части демаркационной линии", — приводит агентство "Ренхап" текст сообщения Объединенного комитета начальников штабов республики Корея.
Южнокорейские военные произвели два ответных выстрела в сторону КНДР. Командирование выясняет обстоятельства инцидента, пишет www.pravda.ru/
Южнокорейские военные произвели два ответных выстрела в сторону КНДР. Командирование выясняет обстоятельства инцидента, пишет www.pravda.ru/