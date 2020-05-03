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31 минуту назад

В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища

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В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

"По факту произошедшего наводнения из-за прорыва 1 мая Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области возбуждено уголовное дело по статье 207 (должностная халатность) и статье 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проведение следственных действий по уголовному делу возложено на Службу государственной безопасности.

Напомним, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб.

Из-за прорыва дамбы было эвакуировано около 70 тысяч человек, 56 – госпитализированы. В общей сложности медиками были осмотрены 17,3 тысячи человек, сообщает podrobno.uz

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