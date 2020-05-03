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В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища
В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Генпрокуратуры.
Проведение следственных действий по уголовному делу возложено на Службу государственной безопасности.
Напомним, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб.
Из-за прорыва дамбы было эвакуировано около 70 тысяч человек, 56 – госпитализированы. В общей сложности медиками были осмотрены 17,3 тысячи человек, сообщает podrobno.uz