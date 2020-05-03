В мире

38 минут назад

Экс-канцлер Германии призвал ЕС отменить санкции против России

109

Политик отметил, что во время коронавирусного кризиса странам нужно больше сотрудничать.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что считает необходимым сотрудничество с Россией в нынешней экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Он также настаивает на отмене санкций, введённых Евросоюзом после воссоединения РФ с Крымом.

— Сейчас, когда мы переживаем трудные экономические времена из-за коронавирусного кризиса, нам нужно больше сотрудничества. Вот почему бессмысленные санкции должны быть отменены, — сказал он в интервью Tagesspiegel.

Вспоминая события Второй мировой войны, он отметил, что, несмотря на ужасное прошлое, Россия готова сотрудничать с новой Германией, однако для этого последняя должна сделать шаг навстречу. Политик подчеркнул, что введённые ЕС ограничения не смогут принудить РФ к чему-либо и "ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине", пишет life.ru


109

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На границе КНДР и Южной Кореи снова прозвучали выстрелы
На границе КНДР и Южной Кореи снова прозвучали выстрелы

24 минуты назад

В мире
В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранили...
В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранили...

26 минут назад

В мире
Ким Чен Ын - жив!
1
Ким Чен Ын - жив!

вчера, 09:23

В мире
Вышел релиз Assassin’s Creed
#игра #киберспорт
Вышел релиз Assassin’s Creed

30.04.2020 11:02

В мире
Ученые нашли полезный способ приготовления кофе
#кофе #исследование #ученые
Ученые нашли полезный способ приготовления кофе

30.04.2020 10:55

В мире
Десятки трупов нашли в грузовиках в Нью-Йорке
#коронавирус
Десятки трупов нашли в грузовиках в Нью-Йорке

30.04.2020 09:53

В мире