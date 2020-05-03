В мире
38 минут назад
Экс-канцлер Германии призвал ЕС отменить санкции против России
Политик отметил, что во время коронавирусного кризиса странам нужно больше сотрудничать.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что считает необходимым сотрудничество с Россией в нынешней экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Он также настаивает на отмене санкций, введённых Евросоюзом после воссоединения РФ с Крымом.
— Сейчас, когда мы переживаем трудные экономические времена из-за коронавирусного кризиса, нам нужно больше сотрудничества. Вот почему бессмысленные санкции должны быть отменены, — сказал он в интервью Tagesspiegel.
Вспоминая события Второй мировой войны, он отметил, что, несмотря на ужасное прошлое, Россия готова сотрудничать с новой Германией, однако для этого последняя должна сделать шаг навстречу. Политик подчеркнул, что введённые ЕС ограничения не смогут принудить РФ к чему-либо и "ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине", пишет life.ru
— Сейчас, когда мы переживаем трудные экономические времена из-за коронавирусного кризиса, нам нужно больше сотрудничества. Вот почему бессмысленные санкции должны быть отменены, — сказал он в интервью Tagesspiegel.
Вспоминая события Второй мировой войны, он отметил, что, несмотря на ужасное прошлое, Россия готова сотрудничать с новой Германией, однако для этого последняя должна сделать шаг навстречу. Политик подчеркнул, что введённые ЕС ограничения не смогут принудить РФ к чему-либо и "ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине", пишет life.ru