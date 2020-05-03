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44 минуты назад

Мошенники «выудили» у 13-летнего школьника 188 тысяч рублей

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В кировскую полицию обратились родители 13-летнего школьника и рассказали, что их сын стал жертвой дистанционных мошенников. Злоумышленники «выудили» у подростка 188 тысяч рублей.

По словам школьника, в социальной сети в тематическом сообществе, посвященном онлайн-игре, он нашел объявление о продаже игрового аккаунта за 188 тысяч рублей.

Цена устроила подростка. По требованию продавца он с помощью терминала перевел одну часть указанной суммы на счет мобильного телефона, а другую – на кошелек в платежной системе. Однако после этого «продавец» прекратил общение, так и не передав реквизиты для доступа к аккаунту, - рассказали в УМВД России по Кировской области.

После заявления родителей обманутого школьника, следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Сейчас проводится расследование, полицейские устанавливают личность злоумышленника, сообщает vgorodekirove.ru.
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