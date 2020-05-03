Происшествия
48 минут назад
Полуголый липчанин избил двух полицейских в Москве
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Мужчина оказался трезв но вел себя неадекватно.
На улице Ферганской в Москве внимание полицейского наряда привлек полуголый мужчина, который вел себя неадекватно на остановке общественного транспорта.
Как сообщает РЕН ТВ, полицейские подошли к мужчине и сделали замечание, но он не отреагировал, а затем бросился на полицейских.
В итоге у обеих стражей правопорядка травмы головы. Мужчину, который оказался жителем Липецкой области, задержали, полицейским пришлось обращаться за медицинской помощью.
В данный момент липчанин находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщает РЕН ТВ, липчанин, несмотря на то, что находился в неадекватном состоянии, был трезв.
Фото: 5-tv.ru
Как сообщает РЕН ТВ, полицейские подошли к мужчине и сделали замечание, но он не отреагировал, а затем бросился на полицейских.
В итоге у обеих стражей правопорядка травмы головы. Мужчину, который оказался жителем Липецкой области, задержали, полицейским пришлось обращаться за медицинской помощью.
В данный момент липчанин находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщает РЕН ТВ, липчанин, несмотря на то, что находился в неадекватном состоянии, был трезв.
Фото: 5-tv.ru
7 1185
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