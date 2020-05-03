Происшествия

48 минут назад

Полуголый липчанин избил двух полицейских в Москве

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#нападение #избиение
Полуголый липчанин избил двух полицейских в Москве

Мужчина оказался трезв но вел себя неадекватно.

На улице Ферганской в Москве внимание полицейского наряда привлек полуголый мужчина, который вел себя неадекватно на остановке общественного транспорта.

Как сообщает РЕН ТВ, полицейские подошли к мужчине и сделали замечание, но он не отреагировал, а затем бросился на полицейских.

В итоге у обеих стражей правопорядка травмы головы.  Мужчину, который оказался жителем Липецкой области, задержали, полицейским пришлось обращаться за медицинской помощью.

В данный момент липчанин находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщает РЕН ТВ, липчанин, несмотря на то, что находился в неадекватном состоянии, был трезв.

Фото: 5-tv.ru

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#нападение #избиение

Комментарии (8)

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Как гость
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Animal planet.

3 секунды назад
S, да у тебя просто нет чувства юмора.
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S

7 минут назад
Гость, ЗДЕСЬ на ЛЮБУЮ новость отзывается масса неадекватов. Начиная с прогноза погоды. Почитать - так складывается ощущение, что Липецк сплошь населен неадекватами: что судя по новостям, что судя по комментам.
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гость

16 минут назад
Расчехлять надо спец. средства заранее ! Один полицейский разговаривает , другой на мушке держит , неадеквата.
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Гость

27 минут назад
Город 48, больше новостей нет? Вы понимаете, что сами устраиваете войну меж городами? Щас будут комменты "красавчик, надо бить москвичей" и всё в этом духе. А знаете, сколько липчан неадекватов шастает и выхватывает? Что за идиотизм.. пишите про местных ментов, которые проверяя пропуска задерживают людей на пол часа и более, в итоге пропуск не проходит и они мнутся, ожидая денег на лапу! А то привыкли.. один дурак новость придумает, а остальные * и "о боже, вот какие липчане смелые".. позор! И про ковид заткнитесь уже, сколько можно. Новости для срача!
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Animal planet.

28 минут назад
Это Сенсей. Мало ему приключений за пятерочкой у ЦР,на свою задницу. В Москву подался, черт заднеприводной.
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КОП

33 минуты назад
Пристрелить гада!
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Гость

33 минуты назад
Очередной взброс
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Капец

38 минут назад
Я всегда говорил, что Липецк очень опасный город....они ещё легко отделались..
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