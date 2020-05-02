В Липецкой области небольшие дожди, грозы и до +24

В ближайшие сутки погода в Липецкой области будет теплой. С юга приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, также ночью в отдельных районах будет туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем будет от 19 до 24 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем ожидается от 22 до 24 градусов тепла.



3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 3 градуса мороза.