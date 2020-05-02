сегодня, 17:00
В Липецкой области небольшие дожди, грозы и до +24
В ближайшие сутки погода в Липецкой области будет теплой. С юга приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем ожидается от 22 до 24 градусов тепла.
3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 3 градуса мороза.