Война с вирусом: российские антимонопольщики пресекли десятикратный рост цен на маски

Новая Зеландия смогла остановить распространение коронавируса в стране всего за месяц, это значительная победа, считает премьер-министр Джасинда Ардерн. Федеральная антимонопольная служба России пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. В Канаде французский язык стал жертвой дискриминации из-за коронавируса. В США деньги для малого бизнеса забирали компании покрупнее.

По данным Роспотребнадзора, на утро 2 мая в мире зафиксированы 3 398 551 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 93 483 человека.

Погибли от коронавируса 239 652 человека, полностью вылечились – 1 084 552 человека.

Треть заболевших выявлены в США – 1 131 492 человека. В Испании 242 988 выявленных зараженных. В Италии - 207 428 случаев, разрыв с Испанией становится все заметнее. Больше ста шестидесяти тысяч случаев заражения отмечаются во Франции, Германии, Великобритании. Больше ста двадцати тысяч – в Турции и России, к сотне тысяч зараженных приближаются Иран и Бразилия.

В России за последние сутки зафиксировано 9623 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 124 054 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 15 013 человек. 1222 - скончались.

В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 35 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. 89 человек выздоровели, 2 человека умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область остается на 44 месте в России, среди регионов Черноземья она предпоследняя после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.

Ученые из Гонконга создали спрей, который разрушает коронавирус

Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) разработали дезинфицирующее средство, которое предохраняет поверхности от заселения бактериями и вирусами на протяжении целых трёх месяцев. Такая защита может стать одним из главных средств борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Над полимерным покрытием они работали больше 10 лет, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание AsiaOne. Материал под названием MAP-1 можно напылять на поверхности, которых ежедневно касаются люди – кнопки лифта, поручни, дверные ручки Исследования показали, что спрей с полимерным покрытием способен уничтожать до 99% вирусов, таких, как корь, эпидемический паротит и краснуха. Хотя его еще не тестировали отдельно на коронавирус нового типа, спрей оказался эффективен против кошачьего калицивируса, особенно устойчивого коронавируса. Клинические испытания новинки проводились в больнице и одном из домов престарелых Гонконга.

В Новой Зеландии распространение коронавируса остановили за месяц

Режим самоизоляции в Новой Зеландии начался 25 марта, чуть раньше, 19 марта страна закрыла границы и перестала принимать путешественников из-за рубежа. 29 апреля в стране были всего два новых случая, 30 апреля – только один, сообщает ТАСС. Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия одержала значительную победу над коронавирусом, хотя предупредила, что возвращаться к обычной жизни пока рано. Распространения инфекции здесь удалось остановить за пять недель. Профессор общественного здравоохранения в Университете Отаго и один из ведущих эпидемиологов страны Майкл Бейкер назвал замедление пандемии в стране «триумфом науки и лидерства» - ограничительные меры здесь начали работать не как «замедляющие» и «сдерживающие», а как «искореняющие болезнь» для устранения угрозы вируса. Некоторые исследователи отмечают, что остановить вирус помогли также особенности самой страны – в этом отдаленном государстве, у которого нет сухопутных границ с другими странами, большинство людей живут в своих домах, далеко друг от друга и пользуются личным, а не общественным транспортом. Высокую скученность людей, как в крупных городах мира, здесь сложно представить. Здесь также доверяют своему правительству, и к призывам ограничить свои передвижения жители отнеслись с пониманием.

Исследователи Британии изучили связь между этносами и смертностью от коронавируса

Риск смерти от коронавируса может быть выше в зависимости от того, к какой этнической группе принадлежит заболевший, заявили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS). Так, самый высокий уровень летальных случаев оказался в стране среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна – в три раза выше, чем среди белого населения королевства. Остальные темнокожие британцы также погибали от коронавируса в два раза чаще. Впрочем, как отметили ученые, на смертность могут влиять сложное состояние здоровья, экономические и социальные факторы, плотность населения в разных населенных пунктах.

Публичные компании США получили больше 1 миллиарда долларов помощи для малого бизнеса

В США больше 1 миллиарда долларов из средств от федерального правительства, предназначенных для помощи малым предприятиям в рамках пакета мер по стимулированию экономики, получили публичные компании, пишет издание Washington Post. О получении финансовых средств по так называемой «Программе защиты заработных плат» всего сообщили около 300 публичных компаний, в их числе 43 компании, где числятся более 500 сотрудников. «После того как первый фонд в 349 миллиардов долларов иссяк и более 80% заявителей остались без финансирования, критика, вызванная тем, что миллионы долларов ушли более крупным фирмам, побудила некоторые компании вернуть деньги», - пишет газета. Некоторые вернули деньги – всего 125 миллионов долларов. Однако другие заявили, что оставят поддержку. Сейчас власти страны призывают публичные компании, имеющие доступ к другим активам, вернуть деньги к 7 мая.

ФАС России пресекла попытку завысить цену на медицинские маски в десять раз

Федеральная антимонопольная служба и органы прокуратуры установили десятикратное завышение цен на медицинские маски одним из оптовых продавцов, сообщили в ведомстве. Этот оптовый продавец торговал продукцией в Московской области. «По результатам проверки исполнения действующего законодательства при формировании цен на медицинские маски было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рублей за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%», — говорится в ФАС. Между тем обоснованных причин для такого повышения цены у продавца не было. Генеральному директору вынесли предупреждение об административной ответственности, кроме того, обращение о завышении цены на маски проверяющие отправили в управление экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Московской области.

Коронавирус «подбил» рынок смартфонов

Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 13% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили аналитики Canalys и Counterpoint. Заметнее всего падение рынка смартфонов оказалось в Китае – там отгрузка за квартал сократилась на 18-27% по сравнению с прошлогодним. А вот американский поставщик сократил свои отгрузки меньше остальных. Аналитики Canalys отмечают, что большинство компаний ждут еще больших сокращений продаж из-за влияния пандемии во втором квартале, и это станет испытанием для всей отрасли.

Коронавирус дискриминировал в Канаде французский язык

Французский язык в Канаде оказался жертвой коронавируса. По действующей конституции, английский и французский языки являются официальными в Канаде и обладают равным статусом, однако пандемия коронавируса вынудила власти страны допустить к продаже дезинфицирующие средства, маркированные только на английском языке, сообщает портал newsru.ca. Премьер Канады Джастин Трюдо объяснил, что не все компании, которые в последнее время переориентировались на производство медицинских товаров или санитайзеров, имеют в штате двуязычный персонал и возможность печатать на товарах информацию на двух языках. Однако возмущенные франкоговорящие жители (например, в провинции Квебек таковыми являются 80% населения) назвали создавшуюся ситуацию «опасной» и «неуважительной» по отношению к тем, кто на протяжении веков боролся за сохранение родного языка. Всего же в повседневной жизни французский язык используют почти четверть из 37 миллионов жителей Канады.

Французы подсаживаются на алкоголь

По данным, которые озвучила Карин Груар, глава службы французского Минздрава Addictions drogues alcool info service, занимающейся консультированием людей с алкогольной или наркотической зависимостью, с начала апреля им поступило на 27% больше обращений, чем обычно, сообщила газета Le Monde. Рост потребления алкоголя по мнению специалиста вызван стрессом из-за коронавирусного карантина - атмосфера неопределённости подталкивает многих выпивать чаще и больше. Так, если в марте в службу поддержки звонить стали реже, в апреле произошел скачок. Использовать карантин как шанс завязать со старыми привычками готовы лишь 10%, большинство признаются, что начинают употреблять алкоголь чаще и в больших количествах. Есть даже те, кто вернулись в дни изоляции к старым привычкам после долгого перерыва. Чтобы справиться с тревогой, психологи службы советуют своим клиентам составлять на день четкий план, обязательно его придерживаться, и реже интересоваться новостями – это поможет контролировать вредные привычки.

Власти Нью-Йорка заберут у автомобилистов 160 километров дорог

Власти Нью-Йорка предоставят пешеходам 160 км автодорог для соблюдения дистанции, заявил мэр города Билл де Блазио. Таким образом пешеходы смогут ходить по улицам, соблюдая необходимую социальную дистанцию. Сегодня Нью-Йорк – один из центров эпидемии колронавируса. Власти требуют от горожан соблюдать дистанцию в 6 футов (1,83 м). Штраф за нарушение дистанции может достигать 1000 долларов. Дополнительные пешеходные улицы помогут жителям соблюдать необходимую дистанцию. В основном у автомобилистов заберут улицы, прилегающие к паркам.

Радость отцовства для премьер-министра Британии Бориса Джонсона оказалась страшнее коронавируса

После суток самоизоляции с женой и новорожденным сыном премьер-министр Британии Борис Джонсон, который недавно выписался из больницы, отменил для себя карантин, сообщает портал ИноСМИ со ссылкой на британское издание News Thump. «Сил моих больше нет», - заявил британский премьер-министр. «Вы уж простите, я помню, что велел всем оставаться дома, беречь врачей, спасать жизни и все такое, но тогда все было еще спокойно. Но теперь она меня пилит день-деньской, что я не умею сменить подгузник, а ребенок дерет глотку на ровном месте, так что я думаю, самое время отменить карантин», - цитирует издание News Thump. На вопрос, собирается ли он брать отпуск по отцовству, чтобы проводить время дома с семьей, премьер-министр отрезал: «Нет».