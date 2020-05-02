Пожарные спасли квартиру от огня в поселке Сырский Рудник

1 мая около 18.00 в квартире жилого дома на улице Прудной в Липецке вспыхнул пожар.

Тушением возгорания в молодоженке на Прудной, 2 были заняты сразу четыре отделения пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



- Слаженные действия пожарных не позволили распространиться огню по квартире, площадь возгорания составила один квадратный метр, - отметили в пресс-службе ведомства. - В результате пожара пострадала внутренняя отделка квартиры.



Происшествие обошлось без пострадавших.