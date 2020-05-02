Происшествия

28 минут назад

Пожарные спасли квартиру от огня в поселке Сырский Рудник

3 205
#пожар #МЧС
Пожарные спасли квартиру от огня в поселке Сырский Рудник

1 мая около 18.00 в квартире жилого дома на улице Прудной в Липецке вспыхнул пожар.

Тушением возгорания в молодоженке на Прудной, 2 были заняты сразу четыре отделения пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

- Слаженные действия пожарных не позволили распространиться огню по квартире, площадь возгорания составила один квадратный метр, - отметили в пресс-службе ведомства. - В результате пожара пострадала внутренняя отделка квартиры.

Происшествие обошлось без пострадавших.  
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#пожар #МЧС

Комментарии (3)

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Риэлтор

4 минуты назад
Площадь молодоженки не на много больше площади возгорания.
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Сезон

7 минут назад
Красавцы!!! С днем пожарной охраны! 30 апреля
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житель сырского

10 минут назад
пожарные болшие молодцы,они спасли вчера какой то женщине жизнь ,еще помогали жителям дома ,среагировали очень быстро .Замечательная команда спасателей ,большая благодарность от жителей и проходящих мимо людей И всем службам которые приезжали тоже благодарность и газовщикам и скорой .Пожарные помогали людям и проявили неравнодушие и доброту .Очень радует что в нашем городе такая замечательная команда спасателей
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