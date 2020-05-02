Индекс самоизоляции в Липецке вырос

В майские праздники Липчане предпочитают оставаться дома.

Индекс самоизоляции в Липецке 1 мая составил 2,9 балла. Этот показатель вырос по отношению к 30 апреля на 0,9 балла. Сегодня с 8.00 до 12.00 индекс упал с 3,8 до 3,1 балла.



В то же время по сравнению с показателями в выходные дни ранее, статистика показывает - люди все равно продолжают игнорировать противоэпидемиологические мероприятия. Так, 25 и 26 апреля индекс самоизоляции равнялся 3 и 3,4 балла, а 18 и 19 апреля - 3,7 и 4 балла соответственно.



Жители Ельца вчера были более дисциплинированы по отношению к липчанам - там индекс самоизоляции 1 мая составил 3,1 балла, а вот по текущему показателю на сегодняшний день уступают - с 8.00 до 12.00 индекс упал с 3,8 до 2,9 баллов.