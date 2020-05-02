Общество

34 минуты назад

Индекс самоизоляции в Липецке вырос

2 584
#самоизоляция
Индекс самоизоляции в Липецке вырос

В майские праздники Липчане предпочитают оставаться дома.

Индекс самоизоляции в Липецке 1 мая составил 2,9 балла. Этот показатель вырос по отношению к 30 апреля на 0,9 балла. Сегодня с 8.00 до 12.00 индекс упал с 3,8 до 3,1 балла.

В то же время по сравнению с показателями в выходные дни ранее, статистика показывает - люди все равно продолжают игнорировать противоэпидемиологические мероприятия. Так, 25 и 26 апреля индекс самоизоляции равнялся 3 и 3,4 балла, а 18 и 19 апреля - 3,7 и 4 балла соответственно.

Жители Ельца вчера были более дисциплинированы по отношению к липчанам - там индекс самоизоляции 1 мая составил 3,1 балла, а вот по текущему показателю на сегодняшний день уступают - с 8.00 до 12.00 индекс упал с 3,8 до 2,9 баллов.
2 584
#самоизоляция

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанка

32 секунды назад
Где вы считаете,подовина народа на дачах!!!
ответить

Миротворец

12 минут назад
Толи еще будет !
ответить

Еще в рубрике

Реконструкция Парка Победы в Данкове подходит к концу
#реконструкция #парк
1
Реконструкция Парка Победы в Данкове подходит к концу

сегодня, 12:14

Общество
Дача-шашлыки: «Празднуем, как и положено, во время самоизоляции»
#майские праздники #соцсети
3
Дача-шашлыки: «Празднуем, как и положено, во время самоизоляции»

вчера, 17:41

Общество
Липчане получат более 5 млн рублей на реализацию молодежных проектов
#грант #инициатива
8
Липчане получат более 5 млн рублей на реализацию молодежных проектов

вчера, 16:20

Общество
Липчане онлайн пробегут от Минска до Берлина
#акция #пробежка #марафон
17
Липчане онлайн пробегут от Минска до Берлина

вчера, 14:57

Общество
Около 2000 мирных жителей Липецкой области погибли от рук нацистов во время бомбежек и оккупации
#75-летие Победы #потери
8
Около 2000 мирных жителей Липецкой области погибли от рук нацистов во время бомбежек и оккупации

вчера, 14:21

Общество
Липчанам предлагают выставить в окна фотографии своих героев
#Бессмертный полк #День Победы
72
Липчанам предлагают выставить в окна фотографии своих героев

вчера, 13:29

Общество