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сегодня, 12:22

На крыше УФНС по Липецкой области произошло возгорание

8 815
#пожар #МЧС
На крыше УФНС по Липецкой области произошло возгорание

1 мая около полудня пожар возник в заднии № 26 на улице Октябрьской в Липецке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на место прибыли два отделения шестой и седьмой пожарной части. В короткий срок удалось ликвидировать возгорание.

В результате пожара огонь повредил обшивку и утеплитель на площади в пять квадратных метров на здании, в котором располагается управление ФНС по Липецкой области.
8 815
#пожар #МЧС

Комментарии (8)

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*****

20 минут назад
Почти как анекдот: так ребята спокойно доедаем, не торопясь собираемся и медленно выезжаем- налоговая горит
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Упс

26 минут назад
Символично!
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Вован настоящий

40 минут назад
Про шапку на воре, в точку!
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Фокс

50 минут назад
На воре шапка горит
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Cunac

52 минуты назад
Шашлык наверно опять жарили
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Арканзас

55 минут назад
Бог шельм метит!
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)))))

56 минут назад
Да ничего страшного !, всеочищающий!
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Да ничего страшного !

сегодня, 12:26
Это благодатный огонь !.
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