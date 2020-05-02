На крыше УФНС по Липецкой области произошло возгорание

1 мая около полудня пожар возник в заднии № 26 на улице Октябрьской в Липецке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на место прибыли два отделения шестой и седьмой пожарной части. В короткий срок удалось ликвидировать возгорание.



В результате пожара огонь повредил обшивку и утеплитель на площади в пять квадратных метров на здании, в котором располагается управление ФНС по Липецкой области.