На трассе «Дон» в столкновении «ВАЗ-2109» и «ГАЗели» погиб 56-летний мужчина

Авария произошла в Задонском районе.

1 мая в Задонском районе Липецкой области на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2109» и «ГАЗель», сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Автомобили двигались попутном направлении. По предварительной версии, 44-летний водитель «девятки» допустил столкновение с «ГАЗелью», после чего автомобили разбросало по дороге.



- В результате аварии погиб 56-летний пассажир «ВАЗа», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Обстоятельства, а также причины, которые привели к ДТП, выясняются.



Проезжающие по трассе «Дон»водители сняли последствия аварии.





