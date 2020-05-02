Происшествия

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На трассе «Дон» в столкновении «ВАЗ-2109» и «ГАЗели» погиб 56-летний мужчина

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#авария #ДТП
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На трассе «Дон» в столкновении «ВАЗ-2109» и «ГАЗели» погиб 56-летний мужчина

Авария произошла в Задонском районе.

1 мая в Задонском районе Липецкой области на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2109» и «ГАЗель», сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Автомобили двигались попутном направлении. По предварительной версии, 44-летний водитель «девятки» допустил столкновение с «ГАЗелью», после чего автомобили разбросало по дороге.

- В результате аварии погиб 56-летний пассажир «ВАЗа», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Обстоятельства, а также причины, которые привели к ДТП, выясняются.

Проезжающие по трассе «Дон»водители сняли последствия аварии.


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#авария #ДТП
2

Комментарии (1)

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Тетя Дуся

29 минут назад
Опять горе в попутном направлении!
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