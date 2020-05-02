Липчанка перевела мошенникам 560 тысяч рублей

Женщина дважды за день поверила в одну и туже преступную схему.

Липчанка стала жертвой преступников после размещения объявления о продаже мебели и вещей на популярном сайте, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Объявление женщина разместила в конце января, и на него сразу откликнулся покупатель. В телефонном разговоре он сообщил, что готов перевести нужную сумму немедленно, а забрать товар сможет только на следующий день. Потерпевшая согласилась и сообщила незнакомцу реквизиты своей банковской карты. После чего ей на телефон стали поступать смс-сообщения с кодами, которые она сообщала потенциальному покупателю. Спустя некоторое время на банковский счет женщины были зачислены 160 000 рублей.



Преступник снова позвонил потерпевшей и объяснил, что из-за технического сбоя перевел лишнюю сумму и попросил вернуть деньги. Женщина отправилась к ближайшему банкомату и перевела 160 000 рублей на различные абонентские номера, указанные незнакомцем.



Спустя некоторое время женщине поступил звонок от другого мужчины. Он представился партнером первого покупателя мебели и сказал, что хочет купить ковер. Алгоритм действий злоумышленника повторился. Только теперь на счет липчанки «ошибочно» поступили полмиллиона рублей, которые она вернула мошенникам через тот же банкомат. Позже потерпевшая поняла, что её обманули.



- Выяснилось, что злоумышленники в ходе общения по телефону с потерпевшей оформили на неё потребительский кредит на сумму 160 000 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Эту сумму, а также, находившиеся на её счете 500 000 рублей, она и перевела злоумышленникам. Уголовное дело, возбужденное по по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» находится в производстве отдела по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по городу Липецку.