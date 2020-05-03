Липчанка осталась без полумиллиона рублей после общения с лжеброкерами

Перейдя по незнакомой ссылке в социальной сети, потерпевшая оказалась в ловушке мошенников.

Липчанка лишилась 460 тысяч рублей, поверив в возможность выиграть миллионы, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В социальной сети потерпевшая увидела объявление о возможности купить акций известной и успешной компании. Она прошла по ссылке и оказалась на неизвестном сайте, где ввела свои персональные данные. Уже на следующий день липчанке позвонила девушка и предложила свои услуги по «зарабатыванию» денег на фондовом рынке. Незнакомка оказалась весьма убедительна. После услышанных финансовых терминов о прибыли, процентах, выгоде и минимуме риска, потерпевшая согласилась и перевела на неизвестный ей счет сначала 10 000 рублей. После чего стала ждать обещанной незнакомкой заинтересованности других участников рынка.

Действительно, всё было именно так, как рассказала ей новая знакомая. Потерпевшей позвонил мужчина, представился, рассказал свою историю финансового успеха. Сообщил, что поможет ей разобраться в тонкостях фондового рынка. Войдя в доверие, мужчина получил доступ к расчетному счету потерпевшей. После чего стал управлять удаленно финансами липчанки. Злоумышленник просил перевести сумму за суммой, а когда потерпевшая сообщила, что у нее закончились денежные средства, перестал выходить на связь. С 24 по 27 марта она перевела 460 000 рублей.

- Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по городу Липецку, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Действия преступников квалифицированы по по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».