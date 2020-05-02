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18 минут назад

Проиграв в онлайн-игру, 13-летний мальчик разнес квартиру и зарезал младшего брата

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Жуткая трагедия произошла в Красноярском крае. 13-летний школьник зверски зарезал своего младшего брата после проигрыша в онлайн-игре. Подросток разгромил квартиру и нанес ребенку 15 ножевых ранений.

В день трагедии 32-летняя женщина, которая проживала в квартире с сожителем, двумя сыновьями и маленькой дочкой, ушла вместе с девочкой по своим делам. Спящие сыновья оставались дома одни. Проснувшись, подросток стал играть в игру на  мобильном телефоне.

После того, как школьник проиграл раунд, он в ярости начал громить квартиру, переворачивая шкафы и столы. 7-летний ребенок увидел, что брат в бешенстве и спрятался от него на кухне. Поняв, что малыш может все рассказать матери, подросток схватил нож и нанес ему пятнадцать ударов.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает news.nashbryansk.ru

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