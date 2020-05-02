22 минуты назад
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский режиссер Никита Михалков считает, что американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать человечество. В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» Михалков показал патент под номером WO/2020/060606, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от коронавируса.
Михалков особое внимание обратил на номер патента, который схож с описанным в Библии «числом зверя». «Как-то настораживает это «060606», — отметил Михалков.
Источник: ura.news