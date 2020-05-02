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22 минуты назад

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

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Российский режиссер Никита Михалков считает, что американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать человечество. В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» Михалков показал патент под номером WO/2020/060606, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от коронавируса.

Михалков отметил, что фирма американского бизнесмена собирается вживлять в тело человека чип, который будет исполнять роль контролирующего органа на предмет «соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты», пишет «Московский комсомолец». «Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального», — заявляет режиссер.

Михалков особое внимание обратил на номер патента, который схож с описанным в Библии «числом зверя». «Как-то настораживает это «060606», — отметил Михалков.

Источник: ura.news

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