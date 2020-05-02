В России

25 минут назад

Два человека пострадали при взрыве на плавбазе в Приморье

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Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона на крупнейшей плавбазе в России «Всеволод Сибирцев» в Находке.

«Во время огневых работ произошёл взрыв баллона, двое пострадавших», — цитирует ТАСС сообщение Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока.

Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Источник: russian.rt.com

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