Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкой области дожди останутся и потеплеет до +23

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В Липецкой области дожди останутся и потеплеет до +23

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется неустойчивой, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер восточный, 8-13м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла.

2 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.
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