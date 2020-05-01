В Липецкой области дожди останутся и потеплеет до +23

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется неустойчивой, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер восточный, 8-13м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 18 до 23 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла.



2 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.