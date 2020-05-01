Общество

сегодня, 16:20

Липчане получат более 5 млн рублей на реализацию молодежных проектов

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#грант #инициатива
Липчане получат более 5 млн рублей на реализацию молодежных проектов

Гранты Росмолодежи получили семеро липчан и команда технического университета.

Федеральное агентство по делам молодежи объявило победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов. Впервые конкурс проводился одновременно как для граждан Российской Федерации 14-30 лет, так и для вузов.

- В конкурсе среди физических лиц от Липецкой области победителями были признаны 7 проектов на общую сумму 3 220 000 рублей. В конкурсе среди вузов победу от нашего региона празднует Липецкий государственный технический университет: два проекта ЛГТУ будут поддержаны финансированием в размере 2 350 000 рублей, - сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области.

Проекты липчан, получившие гранты, связаны с разными сферами. Росмолодежь спонсировала добровольческую инициативу, школу воркаута, создание театра танца для сельской молодежи, проекты по развитию социальных лифтов и профессиональной подготовке. Самый большой грант получил проект «Музей истории Зеленого города» - 2 млн рублей. ЛГТУ получил гранты на организацию Всероссийской молодежной сессии на тему энергосбережения и ЗОЖ-проект.

В конкурсе среди физических лиц были признаны победителями 1 110 проектов из 84 субъектов Российской Федерации на общую сумму 1 151 059 000 рублей. В конкурсе среди вузов были признаны победителями 377 проектов от 177 вузов из 67 субъектов РФ на общую сумму 900 млн рублей. 
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#грант #инициатива

Комментарии (4)

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Житель

1 минуту назад
Я то думал они что то придумали новое, запатентовали. А они ерундой занимаются
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Жители

24 минуты назад
Бабло выделили на пьянки и групповухи на природе
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Ч

44 минуты назад
Липчане , посмотрите сегодняшний " Бесогон " Михалкова .
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Бюджетные дармоеды

сегодня, 16:43
управлении молодежной политики Липецкой области
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