Общество
сегодня, 14:57
Липчане онлайн пробегут от Минска до Берлина
В акции ко Дню Победы примут участие порядка 700 человек.
7 мая 2020 года состоится заключительный IV этап марафона, посвященного 75-летию Великой Победы. Прямой эфир состоится на официальной странице школы в Instagram СШ № 3 «Лидер», сообщает городской департамент физической культуры и спорта.
- В марафоне примут участие более 700 человек. Среди них – воспитанники спортшколы, их родители, работники и тренеры СШ № 3 «Лидер», ведущие спортсмены города. Каждый из них дистанционно, в режиме изоляции (дома, на улице, на дачном участке) совершат пробежку в течение 15 минут. Таким образом, общими усилиями участники преодолеют дистанцию в 1088 км, равную пути от Минска до Берлина, - сообщают организаторы акции.
Цель марафона - преодоление пути в 2091 км, что кратно расстоянию от Липецка до Берлина – будет достигнута по завершению IV этапа. I этап марафона состоялся в Единый день плавания, 14 декабря 2019 года. 75 спортсменов СШ № 3»Лидер» плыли непрерывно 75 минут. Общий километраж составил 428 км. Это расстояние от Липецка до Брянска. II этап прошел 24 января 2020 года. В нем приняло участие 120 спортсменов младшего возраста 9-11 лет. Заплыв состоялся в 2 этапа по 45 минут. Общий километраж составил 251 км, кратный расстоянию от Брянска до Смоленска. III этап - от Смоленска до Минска - составил 330 км. В нем участвовали воспитанницы спортшколы № 3 «Лидер» от 8-12 лет. Для преодоления «пути» им потребовалось 120 минут. Мероприятие прошло 4 марта 2020 года.
- В марафоне примут участие более 700 человек. Среди них – воспитанники спортшколы, их родители, работники и тренеры СШ № 3 «Лидер», ведущие спортсмены города. Каждый из них дистанционно, в режиме изоляции (дома, на улице, на дачном участке) совершат пробежку в течение 15 минут. Таким образом, общими усилиями участники преодолеют дистанцию в 1088 км, равную пути от Минска до Берлина, - сообщают организаторы акции.
Цель марафона - преодоление пути в 2091 км, что кратно расстоянию от Липецка до Берлина – будет достигнута по завершению IV этапа. I этап марафона состоялся в Единый день плавания, 14 декабря 2019 года. 75 спортсменов СШ № 3»Лидер» плыли непрерывно 75 минут. Общий километраж составил 428 км. Это расстояние от Липецка до Брянска. II этап прошел 24 января 2020 года. В нем приняло участие 120 спортсменов младшего возраста 9-11 лет. Заплыв состоялся в 2 этапа по 45 минут. Общий километраж составил 251 км, кратный расстоянию от Брянска до Смоленска. III этап - от Смоленска до Минска - составил 330 км. В нем участвовали воспитанницы спортшколы № 3 «Лидер» от 8-12 лет. Для преодоления «пути» им потребовалось 120 минут. Мероприятие прошло 4 марта 2020 года.
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