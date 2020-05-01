Общество

сегодня, 14:57

Липчане онлайн пробегут от Минска до Берлина

11 557
#акция #пробежка #марафон
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Липчане онлайн пробегут от Минска до Берлина

В акции ко Дню Победы примут участие порядка 700 человек.

7 мая 2020 года состоится заключительный IV этап марафона, посвященного 75-летию Великой Победы. Прямой эфир состоится на официальной странице школы в Instagram СШ № 3 «Лидер», сообщает городской департамент физической культуры и спорта.

- В марафоне примут участие более 700 человек. Среди них – воспитанники спортшколы, их родители, работники и тренеры СШ № 3 «Лидер», ведущие спортсмены города. Каждый из них дистанционно, в режиме изоляции (дома, на улице, на дачном участке) совершат пробежку в течение 15 минут. Таким образом, общими усилиями участники преодолеют дистанцию в 1088 км, равную пути от Минска до Берлина, - сообщают организаторы акции.

Цель марафона - преодоление пути в 2091 км, что кратно расстоянию от Липецка до Берлина – будет достигнута по завершению IV этапа. I этап марафона состоялся в Единый день плавания, 14 декабря 2019 года. 75 спортсменов СШ № 3»Лидер» плыли непрерывно 75 минут. Общий километраж составил 428 км. Это расстояние от Липецка до Брянска. II этап прошел 24 января 2020 года. В нем приняло участие 120 спортсменов младшего возраста 9-11 лет. Заплыв состоялся в 2 этапа по 45 минут. Общий километраж составил 251 км, кратный расстоянию от Брянска до Смоленска. III этап - от Смоленска до Минска - составил 330 км. В нем участвовали воспитанницы спортшколы № 3 «Лидер» от 8-12 лет. Для преодоления «пути» им потребовалось 120 минут. Мероприятие прошло 4 марта 2020 года.
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#акция #пробежка #марафон
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Комментарии (11)

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Ч

43 минуты назад
Липчане , посмотрите сегодняшний " Бесогон " Михалкова .
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Печенег

56 минут назад
Когда же разогнутся ваши * скрепы...
ответить

игорь

сегодня, 16:05
Денег у народа нет.Скоро онлайн жРАть будем
ответить

Animal planet.

сегодня, 15:43
Лучше бы каждый посадил по дереву в своем дворе.
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Малышева

сегодня, 15:31
А ещё поедят воздуха и попьют из луж.
ответить

Промокод

сегодня, 15:26
Бутер, За март выдали до 5 апреля. Март был рабочим месяцем. Иди начальнику своему скажи. Напиши в трудовую инспекцию. Или терпила?
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Ковид-19

сегодня, 15:15
Я тоже буду участвовать в забеге
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111

сегодня, 15:09
Минск хороший город но проезд дороговат в транспорте
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Бутер

сегодня, 15:07
Мне зарплату за март ещё не отдали боюсь не добегу.
ответить

Коронавирус

сегодня, 15:06
Ещё можно устроить онлайн-конкурс "Кто больше насрет"
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