Общество
сегодня, 12:58
Горячее питание для начальной школы и закрытие рюмочных – какие законы вступают в силу в мае
Май принесет новые изменения в законах.
Основы здорового питания прописали в законе
Здоровым законодатели назвали такое питание, которое «отвечает требованиям безопасности и создает условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений» - поправки о горячем, безопасном и здоровом питании для пациентов больниц, пожилых людей, инвалидов и детей вступают в силу с 1 мая. А с 1 сентября вступит в силу вторая часть этого закона, по которой учащиеся начальных классов будут как минимум один раз в день получать в школах бесплатное горячее питание. Поэтапный переход на эту систему должен осуществиться за три года.
Комиссии за банковские переводы ограничат
С 1 мая Центробанк РФ запретил высокие комиссии в системе быстрых платежей между гражданами. Переводить суммы до 100 тысяч рублей можно бесплатно, комиссия за перевод больше 100 тысяч рублей не должна превышать 0,5%. Следить за тем, как исполняется правило, должна антимонопольная служба.
Для субсидий малому и среднему бизнесу появится специальный сервис
Компаниям малого и среднего бизнеса проще будет подать заявление на получение субсидий на выплату зарплат работникам. 1 мая ФНС запускает специальный сервис. Поддержку получат компании, которые работают в отраслях, признанных правительством пострадавшими из-за эпидемии коронавируса нового типа. Важное условие – в компании на момент просьбы должны остаться не меньше 90% сотрудников от тех, кто трудились в марте, и не должно быть долгов по налогам. Тогда на каждого работника могут выделить МРОТ – 12 130 рублей. В мае также можно будет подавать заявление на отсрочку по некоторым налогам – в зависимости от деятельности и масштабов работы могут разрешить перенести уплату налогов и сборов или дадут рассрочку на полгода. Право на отсрочку можно проверить на сайте ФНС по коду из ОКВЭД-2.
Декларационную кампанию продлили до 30 июля
Декларацию о доходах для граждан, которые обязаны задекларировать доход по итогам 2019 года, можно сдать на три месяца позже обычного: до 30 июля вместо 30 апреля 2020 года – штрафа не будет. Срок уплаты налога при этом не продлили.
На жилье в новостройке можно оформить льготную ипотеку
1 мая вступает в силу закон о новой льготной ипотеке на новостройки. Теперь кредиты по сниженной ставке 6,5% доступны не только семьям с детьми. Программа краткосрочная – воспользоваться выгодным предложением можно только до 1 ноября и только новым заемщикам - рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит не получится. Программа также не действует для вторички.
Маленькие рюмочные в жилых домах запретят
С 5 мая запретят продавать алкоголь в барах с площадью зала обслуживания меньше 20 кв. м, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Это федеральное требование - регионы смогут устанавливать даже более жесткие требования к площади помещений или даже запретить таким заведениям работать в жилых домах вообще.
За незаконную перепланировку подвалов и чердаков оштрафуют
С 5 мая начнут штрафовать не только за незаконную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах, но и нежилых – подвалов, чердаков, подсобок. Наказывать теперь за самоуправство также будут не только граждан, но и бизнес. Отвечать придется и за порчу жилья, оборудования в нем, а также за использование не по назначению.
Иностранцам станет легче продлевать трудовые патенты
С 5 мая мигрантам разрешили многократно переоформлять трудовые патенты без выезда из России. Новые правила касаются иностранных граждан, которые прибыли в порядке, не требующем получения визы. Раньше патент выдавали на срок до года, а продлить его было можно один раз, не выезжая из России. В связи с эпидемией COVID-19 от такого подхода было решено отказаться. Новые правила дадут возможность снизить риск распространения в России заболевания, и в то же время избавят организации, в которых работают иностранные трудовые мигранты по патенту, от возможных проблем с кадрами.
Штрафы за нарушение воинского учета вырастут
С 5 мая вырастут штрафы за нарушение правил воинского учета. Теперь за утерю или уничтожение своего военного билета, отказ проходить медкомиссию или неявку по повестке без уважительной причины предусмотрен административный штраф в размере до 3 000 рублей. Штрафы ввели и для должностных лиц, которые халатно относятся к требованиям воинского учета – за непредставление в военный комиссариат списков тех, кто подлежит первоначальной постановке на воинский учёт, могут оштрафовать от 1000 до 3000 рублей.
Производство в колониях можно открыть без торгов
С 5 мая для размещения производства в исправительных учреждениях ФСИН не нужно проводить торги. Закон позволит трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции, например средств индивидуальной защиты.
За интернет-агрегаторами будут следить строже
С 5 мая у правительства появляется новая возможность регулировать деятельность товарных интернет-агрегатов, например сайтов, которые предоставляют потребителям сравнение продукции и услуг разных онлайн-продавцов. Для владельцев компаний-агрегаторов установят правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров, в том числе при продаже товаров дистанционным способом. Предполагается, что такая норма позволит оперативно создавать правовые механизмы защиты прав потребителей, которые пользуются услугами таких агрегаторов, поможет защитить интересы покупателей в отношениях с юрлицами и ИП.
Дату окончания Второй мировой войны перенесут на день
С 5 мая в соответствии с указом президента России окончание Второй мировой войны будет отмечаться не 2, а 3 сентября. Эта дата станет в России Днём воинской славы. Это станет восстановлением исторической справедливости - Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР на следующий день после подписания акта о капитуляции, а значит, и об окончании Второй мировой войны, на борту американского линкора «Миссури». Более 1,8 миллиона человек были награждены медалью «За победу над Японией», на оборотной стороне которой указана дата «3 сентября 1945». Поэтому ветеранские организации многократно обращались к президенту и правительству с просьбой изменить дату
Перевозки детей станут строже
С 31 мая автобусы, предназначенные для перевозки детей, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Аналогичные требования предусмотрены для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы.
Здоровым законодатели назвали такое питание, которое «отвечает требованиям безопасности и создает условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений» - поправки о горячем, безопасном и здоровом питании для пациентов больниц, пожилых людей, инвалидов и детей вступают в силу с 1 мая. А с 1 сентября вступит в силу вторая часть этого закона, по которой учащиеся начальных классов будут как минимум один раз в день получать в школах бесплатное горячее питание. Поэтапный переход на эту систему должен осуществиться за три года.
Комиссии за банковские переводы ограничат
С 1 мая Центробанк РФ запретил высокие комиссии в системе быстрых платежей между гражданами. Переводить суммы до 100 тысяч рублей можно бесплатно, комиссия за перевод больше 100 тысяч рублей не должна превышать 0,5%. Следить за тем, как исполняется правило, должна антимонопольная служба.
Для субсидий малому и среднему бизнесу появится специальный сервис
Компаниям малого и среднего бизнеса проще будет подать заявление на получение субсидий на выплату зарплат работникам. 1 мая ФНС запускает специальный сервис. Поддержку получат компании, которые работают в отраслях, признанных правительством пострадавшими из-за эпидемии коронавируса нового типа. Важное условие – в компании на момент просьбы должны остаться не меньше 90% сотрудников от тех, кто трудились в марте, и не должно быть долгов по налогам. Тогда на каждого работника могут выделить МРОТ – 12 130 рублей. В мае также можно будет подавать заявление на отсрочку по некоторым налогам – в зависимости от деятельности и масштабов работы могут разрешить перенести уплату налогов и сборов или дадут рассрочку на полгода. Право на отсрочку можно проверить на сайте ФНС по коду из ОКВЭД-2.
Декларационную кампанию продлили до 30 июля
Декларацию о доходах для граждан, которые обязаны задекларировать доход по итогам 2019 года, можно сдать на три месяца позже обычного: до 30 июля вместо 30 апреля 2020 года – штрафа не будет. Срок уплаты налога при этом не продлили.
На жилье в новостройке можно оформить льготную ипотеку
1 мая вступает в силу закон о новой льготной ипотеке на новостройки. Теперь кредиты по сниженной ставке 6,5% доступны не только семьям с детьми. Программа краткосрочная – воспользоваться выгодным предложением можно только до 1 ноября и только новым заемщикам - рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит не получится. Программа также не действует для вторички.
Маленькие рюмочные в жилых домах запретят
С 5 мая запретят продавать алкоголь в барах с площадью зала обслуживания меньше 20 кв. м, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Это федеральное требование - регионы смогут устанавливать даже более жесткие требования к площади помещений или даже запретить таким заведениям работать в жилых домах вообще.
За незаконную перепланировку подвалов и чердаков оштрафуют
С 5 мая начнут штрафовать не только за незаконную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах, но и нежилых – подвалов, чердаков, подсобок. Наказывать теперь за самоуправство также будут не только граждан, но и бизнес. Отвечать придется и за порчу жилья, оборудования в нем, а также за использование не по назначению.
Иностранцам станет легче продлевать трудовые патенты
С 5 мая мигрантам разрешили многократно переоформлять трудовые патенты без выезда из России. Новые правила касаются иностранных граждан, которые прибыли в порядке, не требующем получения визы. Раньше патент выдавали на срок до года, а продлить его было можно один раз, не выезжая из России. В связи с эпидемией COVID-19 от такого подхода было решено отказаться. Новые правила дадут возможность снизить риск распространения в России заболевания, и в то же время избавят организации, в которых работают иностранные трудовые мигранты по патенту, от возможных проблем с кадрами.
Штрафы за нарушение воинского учета вырастут
С 5 мая вырастут штрафы за нарушение правил воинского учета. Теперь за утерю или уничтожение своего военного билета, отказ проходить медкомиссию или неявку по повестке без уважительной причины предусмотрен административный штраф в размере до 3 000 рублей. Штрафы ввели и для должностных лиц, которые халатно относятся к требованиям воинского учета – за непредставление в военный комиссариат списков тех, кто подлежит первоначальной постановке на воинский учёт, могут оштрафовать от 1000 до 3000 рублей.
Производство в колониях можно открыть без торгов
С 5 мая для размещения производства в исправительных учреждениях ФСИН не нужно проводить торги. Закон позволит трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции, например средств индивидуальной защиты.
За интернет-агрегаторами будут следить строже
С 5 мая у правительства появляется новая возможность регулировать деятельность товарных интернет-агрегатов, например сайтов, которые предоставляют потребителям сравнение продукции и услуг разных онлайн-продавцов. Для владельцев компаний-агрегаторов установят правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров, в том числе при продаже товаров дистанционным способом. Предполагается, что такая норма позволит оперативно создавать правовые механизмы защиты прав потребителей, которые пользуются услугами таких агрегаторов, поможет защитить интересы покупателей в отношениях с юрлицами и ИП.
Дату окончания Второй мировой войны перенесут на день
С 5 мая в соответствии с указом президента России окончание Второй мировой войны будет отмечаться не 2, а 3 сентября. Эта дата станет в России Днём воинской славы. Это станет восстановлением исторической справедливости - Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР на следующий день после подписания акта о капитуляции, а значит, и об окончании Второй мировой войны, на борту американского линкора «Миссури». Более 1,8 миллиона человек были награждены медалью «За победу над Японией», на оборотной стороне которой указана дата «3 сентября 1945». Поэтому ветеранские организации многократно обращались к президенту и правительству с просьбой изменить дату
Перевозки детей станут строже
С 31 мая автобусы, предназначенные для перевозки детей, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Аналогичные требования предусмотрены для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы.
Из пустого в порожнюю
Он давно уже
Л