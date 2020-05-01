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Застрявшим заграницей туристам перечислят 500 млн рублей
Выплаты положены тем, кто не может вернуться на родину.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей, пишет ТАСС. Соответствующий документ, подписанный 30 апреля, опубликован в пятницу на сайте правительства. Проконтролировать целевое использование денег поручили МИД.
- Выделить МИДу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 000 тыс. рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию, - говорится в документе.
Минкомсвязи 27 марта на портале госуслуг запустило сервис для граждан страны, которым нужна помощь для возвращения в Россию. В частности, там можно подать заявление на материальную помощь, напоминает РИА Новости.
В конце марта Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных рейсов. При этом в Москву через аэропорт Шереметьево могут прилететь не более 500 россиян в сутки, в другие регионы — не более 200.
- Выделить МИДу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 000 тыс. рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию, - говорится в документе.
Минкомсвязи 27 марта на портале госуслуг запустило сервис для граждан страны, которым нужна помощь для возвращения в Россию. В частности, там можно подать заявление на материальную помощь, напоминает РИА Новости.
В конце марта Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных рейсов. При этом в Москву через аэропорт Шереметьево могут прилететь не более 500 россиян в сутки, в другие регионы — не более 200.