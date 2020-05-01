В Мирном загорелась беседка частного дома

Хозяева дома отсутствовали, пожарных вызвали очевидцы происшествия.

Сегодня в 10:25 на пульт дежурных от очевидцев поступило сообщение о пожаре в поселке Мирный. Люди услышали хлопок в летней кухне частного дома на улице Пестеля, заметили поднимающийся из-под крышидым, и позвонили в 112.



- На место вызова прибыли пожарные двух частей. Огнем повреждена внутренняя отделка беседки площадью 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



Работа сотрудников экстренных служб попала на видеозапись.



