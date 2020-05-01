Происшествия

сегодня, 12:36

В Мирном загорелась беседка частного дома

2 889
#пожар
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Хозяева дома отсутствовали, пожарных вызвали очевидцы происшествия.

Сегодня в 10:25 на пульт дежурных от очевидцев поступило сообщение о пожаре в поселке Мирный. Люди услышали хлопок в летней кухне частного дома на улице Пестеля, заметили поднимающийся из-под крышидым, и позвонили в 112.

- На место вызова прибыли пожарные двух частей. Огнем повреждена внутренняя отделка беседки площадью 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Работа сотрудников экстренных служб попала на видеозапись.

2 889
#пожар
1

Комментарии (2)

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крышидым

18 минут назад
И че?
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Глупый

42 минуты назад
Аах....ть!!! Что творится в стране!
ответить

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