В России
сегодня, 12:26
Цены на нефть пошли вверх
136
Рынок отозвался на новую сделку стран ОПЕК+.
Рост составил более 2% для нефти Brent и более 3% — для WTI. Новая сделка ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти на 9,7 млн барр./сутки, что является рекордным сокращением в истории, пишет РБК. Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая. Она предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю. В течение действия сделки (до мая 2022 года) страны будут постепенно наращивать добычу. Наиболее сильное сокращение будет действовать только два месяца, после этого, с июля 2020 года, сокращение составит 7,7 млн барр./сутки, а с 1 января — 5,8 млн барр./сутки.
Обвал на нефтяном рынке случился в начале марта, после того как стало известно о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Участники соглашения пытались договориться о дополнительных ограничениях из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, но не пришли к согласию не только по этому поводу, но и по поводу продления ОПЕК+. В итоге сделка прекратила свое действие 1 апреля.
На фоне новостей о развале сделки нефтяные цены рухнули на 30%. Позже они немного отыграли падение, но на прежний уровень так и не вернулись, продолжив снижение. В среду, 1 апреля, стоимость нефти марки Brent с поставками в июне находилась на уровне $25,87 за баррель (на 6:14 мск), стоимость нефти WTI с поставками в мае — $20,55. 22 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель.
Обвал на нефтяном рынке случился в начале марта, после того как стало известно о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Участники соглашения пытались договориться о дополнительных ограничениях из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, но не пришли к согласию не только по этому поводу, но и по поводу продления ОПЕК+. В итоге сделка прекратила свое действие 1 апреля.
На фоне новостей о развале сделки нефтяные цены рухнули на 30%. Позже они немного отыграли падение, но на прежний уровень так и не вернулись, продолжив снижение. В среду, 1 апреля, стоимость нефти марки Brent с поставками в июне находилась на уровне $25,87 за баррель (на 6:14 мск), стоимость нефти WTI с поставками в мае — $20,55. 22 апреля сообщалось, что стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель.
136