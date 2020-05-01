В России
сегодня, 12:20
В России за сутки выявлено почти 8 000 случаев коронавируса
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В лидерах прироста – Москва.
За последние сутки в России подтверждено 7 933 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Лидирует по-прежнему Москва, где выявили 3 561 пациента с COVID-19, уточняет «Газета.ру». Затем идет Подмосковье — 797 новых случаев, Санкт-Петербург — 349, Свердловская область — 232 и Нижегородская область — 179. Инфицированные найдены еще в 80 регионах страны.
В оперштабе отметили, что 3 534 новых случая, то есть 44,5% были выявлены активно среди контактных лиц. Они не имели клинических проявлений болезни. За сутки вылечился от коронавируса 1 601 человек, умерли — 96.
Всего в России зарегистрировано 114 431 случай заражения коронавирусом, вылечились 13 220 человек, умерли 1 169. С появления коронавирусной инфекции, в мире зафиксировано свыше 3,2 млн случаев заболевания.
В оперштабе отметили, что 3 534 новых случая, то есть 44,5% были выявлены активно среди контактных лиц. Они не имели клинических проявлений болезни. За сутки вылечился от коронавируса 1 601 человек, умерли — 96.
Всего в России зарегистрировано 114 431 случай заражения коронавирусом, вылечились 13 220 человек, умерли 1 169. С появления коронавирусной инфекции, в мире зафиксировано свыше 3,2 млн случаев заболевания.
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