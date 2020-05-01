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Выяснен новый срок инкубационного периода коронавируса
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Он может достигать трех недель.
Инкубационный период заражения новой коронавирусной инфекцией может достигать трех недель, пишет ТАСС. Несоблюдение режима самоизоляции может спровоцировать новые заражения и ужесточение принятых мер. Об этом рассказал директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков в интервью программе "Вести".
- Пока меньше пациентов не становится, расслабляться не нужно. Лучше уже дотерпеть и переждать весь этот карантин, и потом спокойно выйти из него всей страной и начать работать. Если сейчас будут какие-то послабления даны самому себе, когда ты находишься на карантине, люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры, надо потерпеть еще, - сказал Пестриков.
Врач призвал москвичей не выходить из дома и подождать, пока это все закончится. Он также отметил, что заболевают и умирают медработники, у которых тоже есть семьи, дети, жены, родители.
Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных, напоминает РИА Новости. На сегодняшний день общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 из них погибли, 11 619 выздоровели. Петриков отметил, что в последнее время тяжелых пациентов с "серьезной" пневмонией стало больше, чем несколько недель назад.
- Пока меньше пациентов не становится, расслабляться не нужно. Лучше уже дотерпеть и переждать весь этот карантин, и потом спокойно выйти из него всей страной и начать работать. Если сейчас будут какие-то послабления даны самому себе, когда ты находишься на карантине, люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры, надо потерпеть еще, - сказал Пестриков.
Врач призвал москвичей не выходить из дома и подождать, пока это все закончится. Он также отметил, что заболевают и умирают медработники, у которых тоже есть семьи, дети, жены, родители.
Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных, напоминает РИА Новости. На сегодняшний день общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 из них погибли, 11 619 выздоровели. Петриков отметил, что в последнее время тяжелых пациентов с "серьезной" пневмонией стало больше, чем несколько недель назад.
1 200
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