Липчанам не удастся дешево улететь в Крым

Субсидируемые билеты на перелеты из Липецка в Симферополь и обратно не предусмотрены.

Летом должны начаться перелеты из Липецка в Крым. Сезонная навигация свяжет наш город с Симферополем. Перевозчиком выступит новая для Липецка авиакомпания – «Nord Wind». Билеты уже поступили в продажу, но сэкономить на полетах в Крым липчанам не удастся.



- Субсидированных билетов на рейсы по данному направлению нет, - сообщили GOROD48 представители авиакомпании.



Напомним, что раньше правом на 50% скидку на билет из Липецка в Крым могли воспользоваться граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, а также сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Так, в 2015 году с учетом субсидии из федерального бюджета, льготник мог купить билет за 2 500 рублей.



Первый рейс в Симферополь планируют 2 июня. Именно эта дата стоит в сезонном расписании аэропорта. В управлении транспорта и дорог Липецкой области отметили, что вопрос со стартом перелетов в Крым будет решен после майских праздников и старт навигации зависит от того, будет ли в Липецкой области продлен режим самоизоляции.



- Никаких изменений по Крыму нет. Все изменения зависят от рекомендаций Роспотребнадзора, указов президента, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Липецк».



Авиасообщение с Крымом из Липецка началось летом 2015 года. Маршрут попал в число субсидируемых государством. Перевозчик получал за каждого пассажира с билетом за 2 500 рублей субсидию в 2 000 рублей. На старте продаж в первый сезон навигации все льготные авиабилеты из Липецка в Симферополь и обратно были раскуплены за сутки. В каждом самолёте Липецк-Симферополь и Симферополь-Липецк из 50 кресел были субсидированы всего 17.

