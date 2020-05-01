Общество

сегодня, 10:42

Липчанам не удастся дешево улететь в Крым

28 5195
#перелет #билет
3
Липчанам не удастся дешево улететь в Крым

Субсидируемые билеты на перелеты из Липецка в Симферополь и обратно не предусмотрены.

Летом должны начаться перелеты из Липецка в Крым. Сезонная навигация свяжет наш город с Симферополем. Перевозчиком выступит новая для Липецка авиакомпания – «Nord Wind». Билеты уже поступили в продажу, но сэкономить на полетах в Крым липчанам не удастся.

- Субсидированных билетов на рейсы по данному направлению нет, - сообщили GOROD48 представители авиакомпании.

Напомним, что раньше правом на 50% скидку на билет из Липецка в Крым могли воспользоваться граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, а также сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Так, в 2015 году с учетом субсидии из федерального бюджета, льготник мог купить билет за 2 500 рублей.

Первый рейс в Симферополь планируют 2 июня. Именно эта дата стоит в сезонном расписании аэропорта. В управлении транспорта и дорог Липецкой области отметили, что вопрос со стартом перелетов в Крым будет решен после майских праздников и старт навигации зависит от того, будет ли в Липецкой области продлен режим самоизоляции.

- Никаких изменений по Крыму нет. Все изменения зависят от рекомендаций Роспотребнадзора, указов президента, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Липецк».

Авиасообщение с Крымом из Липецка началось летом 2015 года. Маршрут попал в число субсидируемых государством. Перевозчик получал за каждого пассажира с билетом за 2 500 рублей субсидию в 2 000 рублей. На старте продаж в первый сезон навигации все льготные авиабилеты из Липецка в Симферополь и обратно были раскуплены за сутки. В каждом самолёте Липецк-Симферополь и Симферополь-Липецк из 50 кресел были субсидированы всего 17.
28 5195
#перелет #билет
3

Комментарии (28)

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Антисоветчик

14 минут назад
в этом году, хороший отдых будет только на Балканах. Туда поедут все!
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крышидым

14 минут назад
Да ,это уже не шутки.Как же без Крыма. Жизнь закончилась.
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Липчанин

17 минут назад
Раньше туда ездил каждый год,сервис как в Краснодарском крае,но с учётом цен в переводе на рубли было отлично,сегодня все также как в Краснодарском крае,сервис гадость ,цены ужасные
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Леся

41 минуту назад
Animal planet., Только билеты на Камчатку в 20 раз дороже чем в Крым, дешевле в Европу слетать
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ГОША

41 минуту назад
Показуха закончилась ! Наступила Российская действительность !
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Женя

50 минут назад
А я люблю НАШ КРЫМ!!!
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Диана

52 минуты назад
В жопу этот Крым,цены выше чем чем в Таиланде и гамно плавает у берега
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Animal planet.

52 минуты назад
Точно,Крым это буэээ,у меня некоторые знакомые оттуда понос привезли,до сих пор лечатся. Лучше во Вьетнам полететь,там массаж слепых классный,море,морепродукты и конечно же дешёвые фрукты. А в России лучше на Камчатку полететь.
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Антисоветчик

сегодня, 13:31
в Крым? Вы серьёзно? А потом? Вы думаете, когда вы заболеете и умрёте, Вас повезут хоронить в Липецк? Нет, в Крыму и похоронят. Поэтому от кладбища далеко не отползать.
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За такое бабло

сегодня, 13:27
Пусть летят сами)
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