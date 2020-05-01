В Липецкой области еще 31 новый случай заражения коронавирусом

С начала эпидемии в регионе выявлены уже 446 случаев заражения.

За минувшие сутки в Липецкой области подтвердилось инфицирование коронавирусом еще 31 человека. Об этом сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции.



Всего за время эпидемии в регионе выявлено 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 89 человек выздоровели, два человека умерли.



