Коронавирус
15 минут назад
В Липецкой области еще 31 новый случай заражения коронавирусом
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С начала эпидемии в регионе выявлены уже 446 случаев заражения.
За минувшие сутки в Липецкой области подтвердилось инфицирование коронавирусом еще 31 человека. Об этом сообщает областной оперштаб по противодействию распространению инфекции.
Всего за время эпидемии в регионе выявлено 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 89 человек выздоровели, два человека умерли.
Всего за время эпидемии в регионе выявлено 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 89 человек выздоровели, два человека умерли.
1 429
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