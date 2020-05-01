В России
21 минуту назад
Попова назвала первые послабления режима самоизоляции
Это занятия спортом и прогулки небольшими компаниями.
После принятия решения о послаблении режима самоизоляции в первую очередь россиянам разрешат прогулки и утренние пробежки, а также занятия спортом на свежем воздухе. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью ТАСС.
- Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать, - пояснила Попова.
Она отметила, что послабления начнутся, как только эпидемическая ситуация в стране улучшится, то есть "снизятся темпы прироста" заражения. Однако пока в РФ увеличивается количество случаев инфицирования, обращает внимание РИА Новости.
Основными критериями, которые позволят снимать ограничения в стране, по словам Поповой, связаны со снижением темпов прироста заразившихся коронавирусом, а также наличие свободных коек для лечения инфицированных пациентов и наращивание числа проводимых тестирований на наличие заболевания. При этом Попова подчеркнула, что значительная часть больничных коек, подготовленных для таких пациентов, сейчас свободны. Она отметила, что рост числа инфицированных неизбежен, однако важно, чтобы темп прироста не увеличивался. На сегодняшний день подготовленность системы здравоохранения в стране позволяет сохранять жизни людям даже в тяжелых случаев, что наблюдается не во всех странах мира, сообщают «Известия».
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило три миллиона человек, более 217 тысяч пациентов умерли. На сегодняшний день в России общее количество заразившихся достигло 106 498 человек. По этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Из них 11 619 пациентов вылечились. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.
- Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать, - пояснила Попова.
Она отметила, что послабления начнутся, как только эпидемическая ситуация в стране улучшится, то есть "снизятся темпы прироста" заражения. Однако пока в РФ увеличивается количество случаев инфицирования, обращает внимание РИА Новости.
Основными критериями, которые позволят снимать ограничения в стране, по словам Поповой, связаны со снижением темпов прироста заразившихся коронавирусом, а также наличие свободных коек для лечения инфицированных пациентов и наращивание числа проводимых тестирований на наличие заболевания. При этом Попова подчеркнула, что значительная часть больничных коек, подготовленных для таких пациентов, сейчас свободны. Она отметила, что рост числа инфицированных неизбежен, однако важно, чтобы темп прироста не увеличивался. На сегодняшний день подготовленность системы здравоохранения в стране позволяет сохранять жизни людям даже в тяжелых случаев, что наблюдается не во всех странах мира, сообщают «Известия».
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило три миллиона человек, более 217 тысяч пациентов умерли. На сегодняшний день в России общее количество заразившихся достигло 106 498 человек. По этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Из них 11 619 пациентов вылечились. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.