В России

28 минут назад

Обозначены сроки завершения учебного года

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#школа #образование
Обозначены сроки завершения учебного года

Министерство просвещения рекомендует завершить занятия к 5 июня.

Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха, пишет «Российская газета».

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых — до 30 мая. Даты опубликованы в телеграм-канале "большая перемена", которое ведут представители ведомства, уточняет РИА Новости. В Минпросвещения также рекомендовали школам в период с 15 до 25 мая оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания.

- Мы подготовили данные рекомендации в тесном диалоге с психологами, с экспертным сообществом, исходя из необходимости, прежде всего,обеспечить ребятам полноценный отдых и в психологическом и в физическом плане, - рассказал министр Сергей Кравцов, - Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты, и сейчас мы тщательно ведем процесс подготовки учебного года так, чтобы учащиеся не выпадали из общей программы и в тоже время, программа не превысила допустимые нагрузки.

Минпросвещения по итогам диагностики в начале следующего учебного года окажет школьникам поддержку в восполнении пробелов в знаниях, заявил ранее Сергей Кравцов. Он отметил, что министерство видит необходимость восстановления единого образовательного пространства. Кравцов также подчеркнул, что вернутся к традиционному обучению, дистанционные технологии никогда не заменят живого общения.
111
#школа #образование

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