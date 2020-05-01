В России

33 минуты назад

В реанимацию с COVID-19 чаще всего попадают пациенты с избыточным весом

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#реанимация #коронавирус
В реанимацию с COVID-19 чаще всего попадают пациенты с избыточным весом

Врач московской больницы, которая работает в так называемой красной зоне с зараженными COVID-19, рассказала, какие категории попадают в реанимацию.

По словам медика, самому молодому из попавших в реанимацию пациентов было 20 лет.

- Также привозили и 26-, 30-, 40-летних. Конечно, немало пожилых пациентов до 80 лет. Но здесь сложно говорить о возрастной статистике. Скорее, могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше, - указала реаниматолог в беседе с «Вечерней Москвой», добавив, что 80 процентов больных еще до коронавируса имели сопутствующие заболевания — диабет, ожирение, кардиология. При этом врач отметила, что за последний месяц были случаи, когда удавалось вылечить практически "безнадежных" больных.

30 апреля ученые рассказали, что риск летального исхода при заражении коронавирусом и наличии других заболеваний выше почти на 40% выше по сравнению с теми, у кого нет хронических проблем со здоровьем, напоминают «Известия».

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило три миллиона человек, более 217 тысяч пациентов умерли. На сегодняшний день в России общее количество заразившихся достигло 106 498 человек. По этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Из них 11 619 пациентов вылечились. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов, уточняет РИА Новости.
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#реанимация #коронавирус

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