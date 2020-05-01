В России
41 минуту назад
Кремль опроверг отставку Мишустина из-за коронавируса
Премьер-министра России госпитализировали с COVID-19.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о возможном уходе с поста премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ счел сообщения о том, что Мишустин может не вернуться в кресло премьера, ерундой.
В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
Ранее СМИ сообщали, что глава правительства, вероятно, не вернется на свой пост после выздоровления, напоминает «Лента». На это якобы указывает то, что вице-премьера Андрея Белоусова назначили исполняющим обязанности отдельным указом, хотя в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей, и дополнительного президентского указа не требуется.
В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
Ранее СМИ сообщали, что глава правительства, вероятно, не вернется на свой пост после выздоровления, напоминает «Лента». На это якобы указывает то, что вице-премьера Андрея Белоусова назначили исполняющим обязанности отдельным указом, хотя в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей, и дополнительного президентского указа не требуется.