В России

41 минуту назад

Кремль опроверг отставку Мишустина из-за коронавируса

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#отставка #Мишустин #коронавирус
Кремль опроверг отставку Мишустина из-за коронавируса

Премьер-министра России госпитализировали с COVID-19.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о возможном уходе с поста премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ счел сообщения о том, что Мишустин может не вернуться в кресло премьера, ерундой.

В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.

Ранее СМИ сообщали, что глава правительства, вероятно, не вернется на свой пост после выздоровления, напоминает «Лента». На это якобы указывает то, что вице-премьера Андрея Белоусова назначили исполняющим обязанности отдельным указом, хотя в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей, и дополнительного президентского указа не требуется.
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#отставка #Мишустин #коронавирус

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