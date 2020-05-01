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46 минут назад
В храме демонтировали мозаику с Путиным
Изображение президента украшало собор Вооруженных сил РФ.
Мозаичное изображение президента Владимира Путина в патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке (имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ) демонтировано, сообщает «Коммерсант». Глава художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин высказал предположение, что решение о демонтаже изображения может принять «только Поместный собор Русской православной церкви».
Мозаику с изображением Владимира Путина убрали из храма Вооруженных сил с учетом мнения самого президента. Ее планируют сохранить, а на месте старого панно появится новое, с крестным ходом в честь присоединения Крыма, пишет РБК. Председатель художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Леонид Калинин сообщил, что несмотря на демонтаж панно, оно будет сохранено. Он также подтвердил информацию о том, что на месте демонтированной мозаики планируется изобразить крестный ход с иконой Корсунской Богоматери.
- Да, мы планируем сделать опять же исторически подтвержденный факт того крестного хода, который был с Корсунской иконой Божией матери в дни присоединения Крыма к России. Не обязательно [будет изображены только] монахи, там и народ, священники, — пояснил Калинин.
Ранее были опубликованы фотографии элементов внутреннего убранства храма, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением господина Путина и ряда других российских политиков и чиновников, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника генштаба ВС Валерия Герасимова. 26 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.
Мозаику с изображением Владимира Путина убрали из храма Вооруженных сил с учетом мнения самого президента. Ее планируют сохранить, а на месте старого панно появится новое, с крестным ходом в честь присоединения Крыма, пишет РБК. Председатель художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Леонид Калинин сообщил, что несмотря на демонтаж панно, оно будет сохранено. Он также подтвердил информацию о том, что на месте демонтированной мозаики планируется изобразить крестный ход с иконой Корсунской Богоматери.
- Да, мы планируем сделать опять же исторически подтвержденный факт того крестного хода, который был с Корсунской иконой Божией матери в дни присоединения Крыма к России. Не обязательно [будет изображены только] монахи, там и народ, священники, — пояснил Калинин.
Ранее были опубликованы фотографии элементов внутреннего убранства храма, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением господина Путина и ряда других российских политиков и чиновников, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника генштаба ВС Валерия Герасимова. 26 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.