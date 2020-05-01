Под «коронавирусное подозрение» попала пожилая женщина из дома-интерната для престарелых

Женщину срочно вывезли на обследование в инфекционную больницу.

В редакция GOROD48 пришло короткое письмо: «Мы все в страхе. Говорят, что в старческом доме на Механизаторов нашли коронавирус!»



Так как именно такого рода учреждения наряду с больницами стали в мире и в России очагами распространения COVID-19, мы обратились за комментариями по ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» к курирующему социальную сферу региона вице-губернатору Александру Ильину:



- По дому-интернату на улице Механизаторов в Липецке под подозрение на коронавирус попала пожилая женщина. У нее появились симптомы ОРВИ, а сейчас все имеющие простудные заболевания - от ОРВИ до воспаления легких - подпадают под такое подозрение. Так как медицинские работники получили эту установку Минздрава РФ, женщину срочно вывели из дома-интерната. Ее перевели на обследование в инфекционную больницу. По состоянию здоровья эта бабушка жила в своей комнате одна. У сотрудников дома-интерната, которые за ней смотрели, результаты теста на коронавирусную инфекцию отрицательные.



В то же время директор ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» Ирина Махова категорически заявила GOROD48, что не знает о таком случае.



- У нас, слава Богу, все хорошо, все здоровы! - заявила директор дома-интерната.