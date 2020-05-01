Общество

сегодня, 09:43

Под «коронавирусное подозрение» попала пожилая женщина из дома-интерната для престарелых

7 1490
#коронавирус
1
Под «коронавирусное подозрение» попала пожилая женщина из дома-интерната для престарелых

Женщину срочно вывезли на обследование в инфекционную больницу.

В редакция GOROD48 пришло короткое письмо: «Мы все в страхе. Говорят, что в старческом доме на Механизаторов нашли коронавирус!»

Так как именно такого рода учреждения наряду с больницами стали в мире и в России очагами распространения COVID-19, мы обратились за комментариями по ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» к курирующему социальную сферу региона вице-губернатору Александру Ильину:

- По дому-интернату на улице Механизаторов в Липецке под подозрение на коронавирус попала пожилая женщина. У нее появились симптомы ОРВИ, а сейчас все имеющие простудные заболевания - от ОРВИ до воспаления легких - подпадают под такое подозрение. Так как медицинские работники получили эту установку Минздрава РФ, женщину срочно вывели из дома-интерната. Ее перевели на обследование в инфекционную больницу. По состоянию здоровья эта бабушка жила в своей комнате одна. У сотрудников дома-интерната, которые за ней смотрели, результаты теста на коронавирусную инфекцию отрицательные.

В то же время директор ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» Ирина Махова категорически заявила GOROD48, что не знает о таком случае.

- У нас, слава Богу, все хорошо, все здоровы! - заявила директор дома-интерната.
7 1490
#коронавирус
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

данковчанин

9 минут назад
Если вдруг подтвердится, то директора губернатор может и уволить?....как врачей....
ответить

васян

17 минут назад
пришло письмо, непойми от кого. Его зачем-то опубликовали, хотя в последнем абзаце директор учреждения эти слухи опровергла. Большинство не осилило весь текст и до последнего абзаца не дочитало, сразу в панику.
ответить

Гость

22 минуты назад
Уж, она то, От нас. Москвичей. Заразилась через ТВ.
ответить

Да уж

26 минут назад
Походу дела в * * чем в сталитце!!!! Артамонов-уваркина- вы прекратите по магазинам бегать кашмарить дирехторов вы в мед учреждениях во всех порчдок наведите!!!!! Кашмар!!!! Люди которым положено безукоснительно соблюдать меры осторожности и проффилактики- оказываются распространителями вируса!!!! Очнитесь!!!!!! Мед учреждения и мед персонал- вот кого на полный карантин
ответить

Чем дальше в лес...

36 минут назад
Странно всё это. Жила в комнате одна, должно быть, никто к ней не наведывался, не путешествовала.. . Если подозревают, то значит какие- то основания для этого есть? Да, загадка...
ответить

Люди

45 минут назад
Ну сами себя выдают..... Медикам из дома-интерната значит сразу тест сделали, а пожилую женщину просто сослали в самый очаг заражения, в инфекционку? Почему ей не сделали первой тест и не отмели все сомнения по Короновирусу ?
ответить

Уж, она то

сегодня, 09:49
От кого заразилась?)))
ответить

Еще в рубрике

«Большинство людей дома. И вы оставайтесь»
#индекс #самоизоляция
14
«Большинство людей дома. И вы оставайтесь»

сегодня, 09:15

Общество
«Городские практики» пройдут в Липецке онлайн
#архитектура #городская среда
7
«Городские практики» пройдут в Липецке онлайн

сегодня, 08:49

Общество
Коронавирус аннулировал Первомай
#коронавирус #Первомай
28
Коронавирус аннулировал Первомай

сегодня, 08:20

Общество
Строители начали перекрывать въезды на улицу Баумана
#улица Баумана #реконструкция
53
Строители начали перекрывать въезды на улицу Баумана

вчера, 23:38

Общество
Игорь Артамонов: «Наши врачи - герои!»
#Игорь Артамонов #здравоохранение #коронавирус
4
Игорь Артамонов: «Наши врачи - герои!»

вчера, 20:04

Общество
Садоводческие маршруты все же откроют: с 1 мая они начнут перевозки в особом режиме
#садоводческие маршруты
45
Садоводческие маршруты все же откроют: с 1 мая они начнут перевозки в особом режиме

вчера, 18:04

Общество