Происшествия

сегодня, 09:38

Водитель автобуса умудрился врезаться в огороженный автомобиль

7 1066
#авария #ДТП
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Аварии ничего не предвещало.

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Вчера вечером сотрудники предприятия городского благоустройства занимались украшением площади Победы флагами. Они припарковали свой ВАЗ-2104 на кольце, включили «аварийку» и огородили транспорт сигнальными конусами. Но это не помогло избежать аварии.

Водитель автобуса, двигаясь по кольцу в крайнем левом ряду, не смог избежать столкновения с автомобилем. Сначала автобус снес конус, а потом «притер» автомобиль. Момент столкновения попал на запись уличной камеры.

7 1066
#авария #ДТП
1

Комментарии (7)

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xxx

3 минуты назад
Оба права купили.
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Браво!

11 минут назад
Учить таких дятлов надо!
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Вакула кузнец

13 минут назад
Водила правильно сделал что притер, какой осел машину на кольце ставит? Лень десять метров пройти!
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Гость

41 минуту назад
А почему без знаков поставил машину? И я так же могу остановить машину где угодно и потом сказать если что я фары протирал.
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ять

41 минуту назад
Это раньше водители автобусов были элитой среди шофёров. Сейчас – либо юнцы без стажа, либо «тоже россияне» с гор и аулов.
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60+

43 минуты назад
Все потому что перевелись водители кто обучался на категорию Д все скупленными правами и ещё дебилы в погоне за рублем ничего не видят .
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1

52 минуты назад
А все потому что работают без отдыха, на износ
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