Водитель автобуса умудрился врезаться в огороженный автомобиль

Аварии ничего не предвещало.

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Вчера вечером сотрудники предприятия городского благоустройства занимались украшением площади Победы флагами. Они припарковали свой ВАЗ-2104 на кольце, включили «аварийку» и огородили транспорт сигнальными конусами. Но это не помогло избежать аварии.



Водитель автобуса, двигаясь по кольцу в крайнем левом ряду, не смог избежать столкновения с автомобилем. Сначала автобус снес конус, а потом «притер» автомобиль. Момент столкновения попал на запись уличной камеры.



