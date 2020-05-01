Общество

сегодня, 09:15

«Большинство людей дома. И вы оставайтесь»

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#индекс #самоизоляция
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«Большинство людей дома. И вы оставайтесь»

Сервис «Яндекса» продолжает отслеживать соблюдение режима самоизоляции в городе.

На 08:00 1 мая по данным «Яндекса», в Липецке «большинство людей дома». Индекс самоизоляции сегодня утром в Липецке составляет 3,7 баллов. Это значительно выше, чем утром в будни. К примеру, утром в четверг, 30 апреля, индекс самоизоляции в Липецке составлял около 2 баллов. Впрочем, наблюдаемый рост индекса самоизоляции – закономерный для смены будней и выходных: в выходные на городских улицах традиционно меньше людей.

Вместе с этим среднесуточный индекс самоизоляции в Липецке 30 апреля снизился до 2 баллов. С начала недели индекс самоизоляции падал ежедневно, начав с отметки в 2,5 балла. Таким образом, Липецк укрепился в «красной зоне» индекса. Это значит, что на улицах много людей, практически столько же, как до введения режима самоизоляции.




Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.

Напомним, что вчера Игорь Артамонов продлил действие режима всеобщей самоизоляции в Липецкой области до 12 мая. После этой даты возможны послабления режима.
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#индекс #самоизоляция
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Комментарии (16)

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Мдааа

42 секунды назад
Нас Рать, а зачем тебя останавливать? Пусть работает естественный отбор.
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Удалил нах яндекс браузер и Алису с телефона

58 секунд назад
Епаные стукачи, ски это на до же ска следят они. Кто бл вам разрешение дал мудачье
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Гость

23 минуты назад
60+, Яндекс врёт! Не отслеживают они, данные не верные!
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Правда

27 минут назад
Хрень не порите.Все нормальные люди на дачах и в огородах.
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Забавно

40 минут назад
Ещё бы в 6:00 сводку сделали какой индекс. Естественно, что в выходной день в 8:00 на улице ещё никого особо. Народ не проснулся ещё.
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Родина

44 минуты назад
Да пошли вы подальше, долбоящеры носатые!))
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Нас Рать

45 минут назад
Мясо замариновал, угли приготовил, самогон нагнал. Фиг вы меня остановите.
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60+

48 минут назад
Просто не берите собой сотовый телефон и самоизоляция будет 5 балов . По сотовому всех отслеживают . Путинское око бдит за вами .
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Виктор 2-28-14

52 минуты назад
Солидарность в самоизоляции?......Это всё,что нужно нации?.... Очевидное ....и не вероятное.......Требуются герои....в неприятное....
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Вы сидите,сидите))),

58 минут назад
А я завтра буду шашлык жарить на огороде и пивас попивать)))
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