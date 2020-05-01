«Большинство людей дома. И вы оставайтесь»

Сервис «Яндекса» продолжает отслеживать соблюдение режима самоизоляции в городе.

На 08:00 1 мая по данным «Яндекса», в Липецке «большинство людей дома». Индекс самоизоляции сегодня утром в Липецке составляет 3,7 баллов. Это значительно выше, чем утром в будни. К примеру, утром в четверг, 30 апреля, индекс самоизоляции в Липецке составлял около 2 баллов. Впрочем, наблюдаемый рост индекса самоизоляции – закономерный для смены будней и выходных: в выходные на городских улицах традиционно меньше людей.Вместе с этим среднесуточный индекс самоизоляции в Липецке 30 апреля снизился до 2 баллов. С начала недели индекс самоизоляции падал ежедневно, начав с отметки в 2,5 балла. Таким образом, Липецк укрепился в «красной зоне» индекса. Это значит, что на улицах много людей, практически столько же, как до введения режима самоизоляции.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.Напомним, что вчера Игорь Артамонов продлил действие режима всеобщей самоизоляции в Липецкой области до 12 мая. После этой даты возможны послабления режима.