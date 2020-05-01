Происшествия

сегодня, 09:02

Липчане отдали мошенникам более 2 млн рублей

8 665
#мошенничество
Липчане отдали мошенникам более 2 млн рублей

От действий злоумышленников за последние дни пострадали два десятка жителей Липецкой области.

За последние четыре дня апреля липчане пополнили счета злоумышленников более чем 2 миллионами рублей. Незнакомцы похищали денежные средства под предлогами осуществления несуществующих выплат либо компенсаций за приобретенные ранее товары и медикаменты, доставки грузов, приобретения товаров и услуг. Большая часть потерпевших поверила в звонок от сотрудника службы безопасности банковского учреждения.

- Лжесотрудники банков сообщали жертвам, что для предотвращения снятия денежных средств с личного счёта нужно незамедлительно перевести всю сумму на специально открытый для этого счёт. В ряде случаев злоумышленники под видом пресечения списания денежных средств с банковских карт, завладевали персональными данными потерпевших, после чего оформляли на них кредит, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Так, 29 апреля 2020 года 28-летняя жительница Лебедяни сообщила данные своих банковских карт злоумышленнику, после чего в онлайн режиме, выполняя указания незнакомца оформила кредит в сумме 100 000 рублей. В результате с карты потерпевшей похищено 138 980 рублей. Потерпевшая беспрекословно выполняла требования злоумышленников, так как была напугана информацией о возможной блокировке её счетов и хищении денег с карты.
8 665
#мошенничество

Комментарии (8)

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Мужик

11 минут назад
С 2000 года башляем, привыкли уже
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Писец

12 минут назад
Думали намордник их от всего спасёт. Ан нет, лох в наморднике это лох в квадрате.
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Нас Рать

44 минуты назад
Без лоха и жизнь плоха.
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Ната

сегодня, 09:40
Не перевелись у нас ещё ДЕБИЛЫ!!!!!!
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Мент Небритый

сегодня, 09:39
Мент на фото ущерб считает, а должен преступников ловить....
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цирк

сегодня, 09:36
самые матерые мошенники у нас заседали в избирательных комиссиях ,а уж потом ,мелочь пузатая, взяла с них пример-143 процента
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Светлана

сегодня, 09:25
Значит могут позволить себе отдать "честно заработанные деньги".
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Липчане

сегодня, 09:19
Это все хохлы мошенники
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