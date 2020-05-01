Липчане отдали мошенникам более 2 млн рублей

От действий злоумышленников за последние дни пострадали два десятка жителей Липецкой области.

За последние четыре дня апреля липчане пополнили счета злоумышленников более чем 2 миллионами рублей. Незнакомцы похищали денежные средства под предлогами осуществления несуществующих выплат либо компенсаций за приобретенные ранее товары и медикаменты, доставки грузов, приобретения товаров и услуг. Большая часть потерпевших поверила в звонок от сотрудника службы безопасности банковского учреждения.



- Лжесотрудники банков сообщали жертвам, что для предотвращения снятия денежных средств с личного счёта нужно незамедлительно перевести всю сумму на специально открытый для этого счёт. В ряде случаев злоумышленники под видом пресечения списания денежных средств с банковских карт, завладевали персональными данными потерпевших, после чего оформляли на них кредит, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.



Так, 29 апреля 2020 года 28-летняя жительница Лебедяни сообщила данные своих банковских карт злоумышленнику, после чего в онлайн режиме, выполняя указания незнакомца оформила кредит в сумме 100 000 рублей. В результате с карты потерпевшей похищено 138 980 рублей. Потерпевшая беспрекословно выполняла требования злоумышленников, так как была напугана информацией о возможной блокировке её счетов и хищении денег с карты.