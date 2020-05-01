Для защиты от COVID-19 жителям Липецка вручили более 2000 наборов с антисептиками

Волонтёры партии «Новые люди» начали бесплатно доставлять жителям Липецка наборы с антисептиками.

Наборы содержат два тюбика антисептика и памятку о том, какие меры можно предпринять, чтобы сохранить своё здоровье и остановить распространение коронавируса.

Акция стартовала 21 апреля по всей стране. Волонтёры партии «Новые люди» открыли штабы в 23 регионах. Например, в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и других. Через социальные сети члены партии «Новые люди» собирают заявки на распространение антисептиков. В Липецке заявку на доставку антисептиков можно оставить через онлайн-форму или в группе “Вконтакте”.

По состоянию на 29 апреля, доставлено более 2000 тысяч наборов. В распространении антисептиков участвуют более 100 волонтёров.

“Желающих получить антисептики очень много. Как правило, мы выполняем заявки день в день. Но с каждым днём их количество растёт. Поэтому приглашаем присоединиться к акции неравнодушных и готовых помочь людей”, - говорит руководитель штаба волонтёров партии «Новые люди» в Липецке Юлия Соловьёва.

Стать волонтёром можно, вступив в группу ВКонтакте или обратившись по телефону +7 (910) 251 23-63.

Волонтёры приносят дезинфицирующие средства людям домой, доставляя бесконтактным способом. Каждому волонтёру предоставляется маска, перчатки и средства дезинфекции, чтобы он не рисковал своим здоровьем.

Акция особенно важна для семей с детьми и пожилых людей, которым не следует лишний раз покидать дом во время режима самоизоляции.







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