сегодня, 16:06
НЛМК организует городскую онлайн-викторину по знанию истории Великой Отечественной войны
Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, организовал для всех жителей региона викторину «Что вы знаете о Липецке 1941-1945 годов?», которая посвящена 75-й годовщине Победы.
Для участия в викторине необходимо перейти по ссылке. Ответы на вопросы принимаются с 1 по 8 мая включительно.
Имена победителей будут названы 9 мая в 12.00.
Правильно ответившие на все вопросы участники викторины получат от организаторов ценные призы. Их доставят победителям курьеры.