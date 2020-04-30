НЛМК Live

сегодня, 16:06

НЛМК организует городскую онлайн-викторину по знанию истории Великой Отечественной войны

432
#День Победы
1
НЛМК организует городскую онлайн-викторину по знанию истории Великой Отечественной войны

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская  площадка Группы НЛМК, организовал для всех жителей региона викторину «Что вы знаете о Липецке 1941-1945 годов?», которая посвящена 75-й годовщине Победы.  

«Основная часть вопросов будет касаться информации о боевых действиях на территории  Липецкой области, об участии знаменитых уроженцев региона в крупных сражениях Великой Отечественной войны, а также о трудовых подвигах липчан в тылу», - сообщает ПАО «НЛМК». 

Для участия в викторине необходимо перейти по ссылке. Ответы на вопросы принимаются с 1 по 8 мая включительно.  

Имена победителей будут названы 9 мая в 12.00.  

Правильно ответившие на все вопросы участники викторины получат от организаторов ценные призы. Их доставят победителям курьеры.  
432
#День Победы
1

Еще в рубрике

Талантливые студенты МИСиС получат стипендию НЛМК
#стипендии
Талантливые студенты МИСиС получат стипендию НЛМК

28.04.2020 10:46

НЛМК Live
НЛМК проведет в Липецке онлайн-чемпионат по решению инженерных кейсов для студентов
#конкурс
НЛМК проведет в Липецке онлайн-чемпионат по решению инженерных кейсов для студентов

27.04.2020 15:39

НЛМК Live
Тысячу респираторов и комбинезонов передал Фонд «Милосердие» станции «скорой помощи»
#скорая помощь #«Милосердие»
Тысячу респираторов и комбинезонов передал Фонд «Милосердие» станции «скорой помощи»

16.04.2020 18:01

НЛМК Live
НЛМК помогает бороться с распространением эпидемии в Липецкой области
#коронавирус
1
НЛМК помогает бороться с распространением эпидемии в Липецкой области

13.04.2020 11:04

НЛМК Live
Группа НЛМК формирует фонд поддержки регионов присутствия для борьбы с коронавирусом
#коронавирус
Группа НЛМК формирует фонд поддержки регионов присутствия для борьбы с коронавирусом

10.04.2020 13:31

НЛМК Live
В Липецке продлевается прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево»
#стальное дерево
В Липецке продлевается прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево»

09.04.2020 11:15

НЛМК Live