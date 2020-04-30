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Более 7 000 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки

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#коронавирус
Более 7 000 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки

Число заболевших превысило 100 000 человек.

7 099 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки. По словам медиков, у почти 40% из них не было внешних симптомов болезни

Общее число случаев с начала эпидемии достигло 106 498 человек. Новые инфицированные есть в каждом из 85 регионов России. Больше всего новых пациентов в Москве — 3093, Подмосковье — 793, Санкт-Петербурге — 336.
Как сообщает оперативный штаб, по данным за последние сутки, от COVID-19 скончался 101 пациент. Всего с начала эпидемии зафиксировано 1073 летальных исхода.

Россия заняла восьмую строчку, обогнав Иран и Китай. Власти призывают граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах, напоминает РИА Новости. В мире, согласно данным ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
318
#коронавирус

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