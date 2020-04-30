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Прогноз академика: пик эпидемии придется на середину мая
По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости.
По словам эксперта, уже можно наблюдать рассредоточение людей и снижение контактов. Однако ключевую роль, по мнению Акимкина, сыграет природа — рост температуры и увеличение количества ультрафиолета будут способствовать гибели вируса. Накануне специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России. Согласно подсчетам, в Москве он наступит раньше, чем в других регионах. Искусственный интеллект прогнозирует пик на начало мая.