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Чиновники купили маски по 425 рублей за штуку
Прокуратура инициировала проверку корректности расходования регионального бюджета.
Прокуратура Саратовской области начала проверку сообщений о закупке региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщило в четверг надзорное ведомство региона.
Ранее подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" закупило у подмосковной фирмы "Сигмафарм" 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей, напоминает РИА Новости. В частности, поставщик в течение 15 дней с момента подписания договора должен поставить в область 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.
Спикер Госдумы, уроженец области Вячеслав Володин ранее направил прокурору области обращение с просьбой проверить эту закупку. Такая цена «вызвала возмущение и негодование у жителей», сказано в сообщении на странице в Instagram. В публикации отмечается, что Володин взял ситуацию под личный контроль.
По данным прокуратуры, покупка частично профинансирована за счет регионального бюджета. Ведомство намерено оценить «обоснованность определения стоимости средств индивидуальной защиты для медицинского применения», уточняет «Лента».
Ранее подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" закупило у подмосковной фирмы "Сигмафарм" 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей, напоминает РИА Новости. В частности, поставщик в течение 15 дней с момента подписания договора должен поставить в область 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.
Спикер Госдумы, уроженец области Вячеслав Володин ранее направил прокурору области обращение с просьбой проверить эту закупку. Такая цена «вызвала возмущение и негодование у жителей», сказано в сообщении на странице в Instagram. В публикации отмечается, что Володин взял ситуацию под личный контроль.
По данным прокуратуры, покупка частично профинансирована за счет регионального бюджета. Ведомство намерено оценить «обоснованность определения стоимости средств индивидуальной защиты для медицинского применения», уточняет «Лента».