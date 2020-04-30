В России

сегодня, 11:10

Чиновники купили маски по 425 рублей за штуку

242
#маски #закупка
Чиновники купили маски по 425 рублей за штуку

Прокуратура инициировала проверку корректности расходования регионального бюджета.

Прокуратура Саратовской области начала проверку сообщений о закупке региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщило в четверг надзорное ведомство региона.

Ранее подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" закупило у подмосковной фирмы "Сигмафарм" 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей, напоминает РИА Новости. В частности, поставщик в течение 15 дней с момента подписания договора должен поставить в область 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.

Спикер Госдумы, уроженец области Вячеслав Володин ранее направил прокурору области обращение с просьбой проверить эту закупку. Такая цена «вызвала возмущение и негодование у жителей», сказано в сообщении на странице в Instagram. В публикации отмечается, что Володин взял ситуацию под личный контроль.

По данным прокуратуры, покупка частично профинансирована за счет регионального бюджета. Ведомство намерено оценить «обоснованность определения стоимости средств индивидуальной защиты для медицинского применения», уточняет «Лента».
242
#маски #закупка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Более 7 000 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки
#коронавирус
Более 7 000 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки

сегодня, 11:23

В России
Прогноз академика: пик эпидемии придется на середину мая
#коронавирус #пик #эпидемия
Прогноз академика: пик эпидемии придется на середину мая

сегодня, 11:15

В России
Кремль не отрицает риск второй волны коронавируса
#риск #вторая волна #коронавирус
Кремль не отрицает риск второй волны коронавируса

сегодня, 10:17

В России
Самая благоприятная ситуация по коронавирусу – в Калининградской области
#коронавирус
Самая благоприятная ситуация по коронавирусу – в Калининградской области

сегодня, 10:12

В России
Пропавших чиновников нашли, вице-мэра избили
#поджог #лес #побои
Пропавших чиновников нашли, вице-мэра избили

сегодня, 10:05

В России
Скончался мэр Ставрополя
#мэр
Скончался мэр Ставрополя

сегодня, 09:48

В России