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сегодня, 11:02
Вышел релиз Assassin’s Creed
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Местом действия станет Скандинавия.
Издательство Ubisoft 29 апреля на своём официальном YouTube-канале анонсировало новую игру — Assassin's Creed Valhalla. В прямом эфире интернет-художник Boss Logic в течение восьми часов рисовал постер проекта, сообщает ИА «Регнум».
Местом действия новой части Assassin's Creed станет Скандинавия, а главный герой будет воином-викингом. Ожидается, что премьера первого трейлера состоится сегодня, 30 апреля, в 18:00 МСК. Журналисты отмечают, что Valhalla может стать самой масштабной частью известной франшизы. Сообщается, что над игрой работают в общей сложности 15 студий под руководством геймдизайнера Ашрафа Исмаила.
Последней игрой серии стала Assassin’s Creed Odyssey, которая вышла 1 июня 2018 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Ранее журналист Джейсон Шрайер сообщил, что в период с апреля 2020 по март 2021 года состоятся релизы пяти AAA-тайтлов Ubisoft. Среди них будет новая Assassin's Creed в сеттинге викингов.
Местом действия новой части Assassin's Creed станет Скандинавия, а главный герой будет воином-викингом. Ожидается, что премьера первого трейлера состоится сегодня, 30 апреля, в 18:00 МСК. Журналисты отмечают, что Valhalla может стать самой масштабной частью известной франшизы. Сообщается, что над игрой работают в общей сложности 15 студий под руководством геймдизайнера Ашрафа Исмаила.
Последней игрой серии стала Assassin’s Creed Odyssey, которая вышла 1 июня 2018 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Ранее журналист Джейсон Шрайер сообщил, что в период с апреля 2020 по март 2021 года состоятся релизы пяти AAA-тайтлов Ubisoft. Среди них будет новая Assassin's Creed в сеттинге викингов.
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