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сегодня, 10:55
Ученые нашли полезный способ приготовления кофе
Исследователи поделились результатами первых тестов на эту тему.
Группа учёных из Швеции выяснила, как нужно правильно заваривать кофе. Проведённое ими исследование является первой работой, посвящённой связи методов заваривания кофе и риска сердечных приступов, сообщает «Пишет Омск». Как оказалось, лучшим вариантом является заваривание кофе через фильтр. Учёные выявили связь между способом заваривания кофе и сердечными приступами. Кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Однако, если пропустить его через фильтр, от вредных веществ можно избавиться, заявил автор исследования профессор Даг С. Тель из Университета Гетеборга.
В тоже время кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе, Ольга Игнатьева поделилась своими знаниями о том, как сделать привычку выпивать чашку кофе с утра максимально привлекательной с позиции здоровья. Эксперт сообщила, что более полезным является кофе, который проходит фильтрацию через бумагу. Подобный фильтр помогает очистить жидкость от веществ, стимулирующих рост уровня холестерина в организме. Таким образом, стоит предпочесть капельные способы приготовления напитка.
Игнатьева также указала, что в вопросах кофе не стоит употреблять тремя вещами. Во-первых, необходимо не слишком часто пить кофе, сваренный в турке, так как он может оказаться вредным для некоторых людей. Во-вторых, следует добавлять сахар в умеренных количествах. И в-третьих, пить кофе с молоком вполне можно, но увлекаться изощренными видам напитка, которые могут полностью заменить десерт, не стоит, уточняет ТВ "Звезда".
Кофе в турке – менее полезный вариант. Тем, у кого есть предрасположенность к ряду заболеваний, нефильтрованный напиток может быть вреден, остальные могут его спокойно употреблять, важно только знать меру. Что касается кофе с молоком, то главное — не превращать его в полноценный десерт. Конечно, есть соблазн добавить в чашку сахар, сироп или жирные сливки вместо молока. Да, раз в неделю можно себе позволить подобное калорийное удовольствие. Но если чаще — через какое-то время набранные килограммы дадут о себе знать, акцентирует внимание РИА Новости.
В тоже время кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе, Ольга Игнатьева поделилась своими знаниями о том, как сделать привычку выпивать чашку кофе с утра максимально привлекательной с позиции здоровья. Эксперт сообщила, что более полезным является кофе, который проходит фильтрацию через бумагу. Подобный фильтр помогает очистить жидкость от веществ, стимулирующих рост уровня холестерина в организме. Таким образом, стоит предпочесть капельные способы приготовления напитка.
Игнатьева также указала, что в вопросах кофе не стоит употреблять тремя вещами. Во-первых, необходимо не слишком часто пить кофе, сваренный в турке, так как он может оказаться вредным для некоторых людей. Во-вторых, следует добавлять сахар в умеренных количествах. И в-третьих, пить кофе с молоком вполне можно, но увлекаться изощренными видам напитка, которые могут полностью заменить десерт, не стоит, уточняет ТВ "Звезда".
Кофе в турке – менее полезный вариант. Тем, у кого есть предрасположенность к ряду заболеваний, нефильтрованный напиток может быть вреден, остальные могут его спокойно употреблять, важно только знать меру. Что касается кофе с молоком, то главное — не превращать его в полноценный десерт. Конечно, есть соблазн добавить в чашку сахар, сироп или жирные сливки вместо молока. Да, раз в неделю можно себе позволить подобное калорийное удовольствие. Но если чаще — через какое-то время набранные килограммы дадут о себе знать, акцентирует внимание РИА Новости.