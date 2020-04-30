Происшествия

сегодня, 10:25

Приключения двух липчан в Воронежской области: высаженные из поезда мужчины угнали автомобиль, но далеко не уехали

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#угон
Приключения двух липчан в Воронежской области: высаженные из поезда мужчины угнали автомобиль, но далеко не уехали

В угнанной машине закончился бензин, и липчан задержали полицейские.

В Верхнехавском районе Воронежской области полицейские по подозрению в угоне задержали двух липчан 32 и 37 лет. Оказалось, что мужчин высадили из поезда, а машину они угнали чтобы добраться домой.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Воронежской области, ночью 28 апреля в селе Углянец угнали автомобиль «ВАЗ-2110». Угонщики воспользовались тем, что владелец оставил машину открытой с ключами в замке зажигания. На следующий день «ВАЗ» с пустыми баками нашли в соседнем поселке Краснолесный. По отпечаткам пальцев, найденным в салоне машины полицейские установили личности угонщиков — ранее неоднократно судимых жителей Липецкой области. Их полицейские вскоре задержали на одной из улиц поселка Краснолесный.

- Задержанные рассказаи, что добирались на поезде домой в Липецкую область, однако их высадили на станции Углянец. Денег на билеты у них не было, поэтому они и решили угнать автомобилб, чтобы на нем добраться домой, - сообщает пресс-служба воронежской полиции.

В отношении липчан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору». 

Фото: news.myseldon.com

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#угон

Комментарии (9)

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Вика

5 секунд назад
Разиэлим, чтобы привлечь их за вождение в пьяном виде, нужно соблюсти ряд процедур. Их надо было освидетельствовать, а спустя сутки-двое это не реально. Если только сами не дадут показания ) что вряд ли
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смешно

5 минут назад
рассказаи, автомобилб
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чо ля пта

сегодня, 11:41
Гость, скорее всего они ехали в грязинской электричке, там постоянно цирк-шапито с регулярными выкидываниями алкашей из поезда охранниками.
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Понять и простить

сегодня, 11:38
Судить надо и того автодятла, который спровоцировал преступление, оставив дверь в авто открытой и ключи
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..!.

сегодня, 10:42
"следы отпечатков пальцев"))))))))
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Разиэлим

сегодня, 10:39
Гость, а вели, видимо, себя,как пьяное быдло
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Разиэлим

сегодня, 10:38
А как же вождение в пьяном виде? Этож как две обезьяны с гранатой
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Ну, Ну..

сегодня, 10:34
Понять, простить... И отпустить)))
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Гость

сегодня, 10:34
Ктож пьяный высаживает липчан с поезда а
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