Приключения двух липчан в Воронежской области: высаженные из поезда мужчины угнали автомобиль, но далеко не уехали

В угнанной машине закончился бензин, и липчан задержали полицейские.

В Верхнехавском районе Воронежской области полицейские по подозрению в угоне задержали двух липчан 32 и 37 лет. Оказалось, что мужчин высадили из поезда, а машину они угнали чтобы добраться домой.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Воронежской области, ночью 28 апреля в селе Углянец угнали автомобиль «ВАЗ-2110». Угонщики воспользовались тем, что владелец оставил машину открытой с ключами в замке зажигания. На следующий день «ВАЗ» с пустыми баками нашли в соседнем поселке Краснолесный. По отпечаткам пальцев, найденным в салоне машины полицейские установили личности угонщиков — ранее неоднократно судимых жителей Липецкой области. Их полицейские вскоре задержали на одной из улиц поселка Краснолесный.- Задержанные рассказаи, что добирались на поезде домой в Липецкую область, однако их высадили на станции Углянец. Денег на билеты у них не было, поэтому они и решили угнать автомобилб, чтобы на нем добраться домой, - сообщает пресс-служба воронежской полиции.В отношении липчан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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