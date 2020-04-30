сегодня, 10:22
Евгения Уваркина – пожарным: «Вы исправляете чужие ошибки и человеческую халатность»
Мэр Липецка поздравила работников пожарных служб с профессиональным праздником.
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Сегодня я снова поздравляю людей, чья профессия – спасать жизни. Но на этот раз я обращаюсь к работникам пожарных служб. ⠀ Смелые, сильные, решительные, с вашим днём! Часто вы рискуете здоровьем и даже жизнью ради нас. Вы исправляете чужие ошибки, человеческую халатность, а порой и последствия злого умысла. Вы альтруисты, которые общественное благо ставят выше личного. Благодарю вас от всего сердца за самоотверженность и благородный риск! ⠀ Первая пожарная команда в Липецке была создана в 1854 году и располагалась на Саперной горе. Тогда тушение возгораний было возложено на городничих. У которых был совсем скудный запас инвентаря – лопаты, топоры, ведра и багры. И это при том, что город был «деревянным». Один из самых страшных пожаров в Липецкой области произошел 11 сентября 1806 года. Тогда сгорело 200 домов, огонь уничтожил скот и все запасы зерна. Число человеческих жертв неизвестно, но раны, нанесенные городу тем пожаром, пришлось залечивать долгие годы. ⠀ О чём говорят такие истории? Они призывают нас нести личную ответственность за обращение с огнём. А ещё – безмерно ценить людей, которые предотвращают трагедии. ⠀ Давайте в этот день поздравим всех своих знакомых, родных и друзей, которые несут службу в пожарной охране – отмечайте их в комментариях и пишите им самые тёплые слова. Они заслуживают множества поздравлений. ⠀ #липецк #праздник #деньпожарнойохраны
Напомним, ранее Евгения Уваркина через соцсети поздравляла с профессиональным праздников работников "Скорой помощи".
Та куйня
Гость
Серафим
Инстраграммчик почИтывать надо !
Инстраграммчик почИтывать надо !
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Журналист