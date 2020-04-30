Общество

сегодня, 10:22

Евгения Уваркина – пожарным: «Вы исправляете чужие ошибки и человеческую халатность»

7 1103
#праздник #поздравление
2

Мэр Липецка поздравила работников пожарных служб с профессиональным праздником.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина через Instagram поздравила работников пожарных служб с профессиональным праздником. Евгения Уваркина благодарит их за самоотверженность и благородный риск и называет альтруистами, исправляющими чужие ошибки и халатность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня я снова поздравляю людей, чья профессия – спасать жизни. Но на этот раз я обращаюсь к работникам пожарных служб. ⠀ Смелые, сильные, решительные, с вашим днём! Часто вы рискуете здоровьем и даже жизнью ради нас. Вы исправляете чужие ошибки, человеческую халатность, а порой и последствия злого умысла. Вы альтруисты, которые общественное благо ставят выше личного. Благодарю вас от всего сердца за самоотверженность и благородный риск! ⠀ Первая пожарная команда в Липецке была создана в 1854 году и располагалась на Саперной горе. Тогда тушение возгораний было возложено на городничих. У которых был совсем скудный запас инвентаря – лопаты, топоры, ведра и багры. И это при том, что город был «деревянным». Один из самых страшных пожаров в Липецкой области произошел 11 сентября 1806 года. Тогда сгорело 200 домов, огонь уничтожил скот и все запасы зерна. Число человеческих жертв неизвестно, но раны, нанесенные городу тем пожаром, пришлось залечивать долгие годы. ⠀ О чём говорят такие истории? Они призывают нас нести личную ответственность за обращение с огнём. А ещё – безмерно ценить людей, которые предотвращают трагедии. ⠀ Давайте в этот день поздравим всех своих знакомых, родных и друзей, которые несут службу в пожарной охране – отмечайте их в комментариях и пишите им самые тёплые слова. Они заслуживают множества поздравлений. ⠀ #липецк #праздник #деньпожарнойохраны

Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia)




Напомним, ранее Евгения Уваркина через соцсети поздравляла с профессиональным праздников работников "Скорой помощи". 
7 1103
#праздник #поздравление
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Та куйня

14 минут назад
Хорошо хоть -с днём взятия Бастилии,не поздравила,умишка то с гулькин куй.
ответить

Гость

14 минут назад
Вообще то можно было и лично поздравить...Пожарные всегда Молодцы,особенно если речь идет о человеческой жизни.Но то что происходит сегодня я не знаю как назвать.По улицам частного сектора бегают толпы полицейских со всякого рода представителей чего то там,вписывают налево и направо протоколы жителям за разведение огня на * участке,используют -внимание -ДРОНЫ для слежения за ,,нерадивыми".Кто то в курсе,сколько стоит ДРОН,рабочая смена полицейского(одного),,,работника" администрации?Может всей этой толпе бегающей по улицам податься в пожарные,все таки уважуха будет вместо матов.
ответить

Серафим

24 минуты назад
альтруисты делают добрые дела бесплатно, а пожарные зарплату получают
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

сегодня, 11:30
Кончил пиариться правой , ЛЕВОЙ , ЛЕВОЙ , ЛЕВОЙ !
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

сегодня, 11:29
Пиар всегда , пиар на всём , пиар и никаких гвоздей !
ответить

Читатель

сегодня, 11:17
и не "исправляют" а "ликвидируют"
ответить

Журналист

сегодня, 11:05
"Вы исправляете человеческую халатность". Ну и перл! Разве она бывает не человеческой? Кто пишет такие безграмотные тексты и подсовывает простодушной начальнице?
ответить

Еще в рубрике

Фотографии 700 фронтовиков украсят Елец 9 мая
#акция #День Победы
Фотографии 700 фронтовиков украсят Елец 9 мая

50 минут назад

Общество
В многоквартирных домах Липецка, оставшихся без управляющих компаний, проводят повторную дезинфекцию
#дезинфекция
27
В многоквартирных домах Липецка, оставшихся без управляющих компаний, проводят повторную дезинфекцию

сегодня, 10:56

Общество
Индекс самоизоляции в Липецке увяз в «красной зоне»
#самоизоляция #индекс #сидимдома
31
Индекс самоизоляции в Липецке увяз в «красной зоне»

сегодня, 09:06

Общество
Реконструкция улицы Баумана: что будет сделано, пути объезда, маршруты автобусов
#реконструкция улицы Баумана
6
Реконструкция улицы Баумана: что будет сделано, пути объезда, маршруты автобусов

сегодня, 09:00

Общество
Аналитики: 80% липчан довольны жизнью
#опрос #будущее #оптимизм
83
Аналитики: 80% липчан довольны жизнью

сегодня, 08:33

Общество
Медицинские организации Липецка нуждаются во врачах и медсестрах
#коронавирус #занятость
153
Медицинские организации Липецка нуждаются во врачах и медсестрах

вчера, 18:26

Общество