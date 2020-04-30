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сегодня, 10:17
Кремль не отрицает риск второй волны коронавируса
Решения по выходу из карантина потребуют большой осторожности.
Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
- Для всех стран это самое сложное решение - поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно. Риск очень большой возобновления волны... потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения, - сказал Песков в эфире RTVI.
Песков напомнил, что президент поручил "подготовить прикидки такого плана" к 5 мая. Представитель Кремля подчеркнул, что "эта поэтапность - самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная - кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно". Также он отметил, что России удалось избежать катастрофического "итальянского сценария" развития эпидемии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. При этом он отметил, что это может быть обусловлено необходимостью поддержать экономическую жизнь страны.
- Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше... Главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это, - сказал Песков в интервью RTVI.
15 апреля заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что более 7 млрд рублей будет направлено в качестве региональной выплаты для москвичей, потерявших работу во время эпидемии коронавируса, напоминают «Известия». В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что горожанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании режима самоизоляции.
- Для всех стран это самое сложное решение - поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно. Риск очень большой возобновления волны... потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения, - сказал Песков в эфире RTVI.
Песков напомнил, что президент поручил "подготовить прикидки такого плана" к 5 мая. Представитель Кремля подчеркнул, что "эта поэтапность - самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная - кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно". Также он отметил, что России удалось избежать катастрофического "итальянского сценария" развития эпидемии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. При этом он отметил, что это может быть обусловлено необходимостью поддержать экономическую жизнь страны.
- Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше... Главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это, - сказал Песков в интервью RTVI.
15 апреля заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что более 7 млрд рублей будет направлено в качестве региональной выплаты для москвичей, потерявших работу во время эпидемии коронавируса, напоминают «Известия». В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что горожанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании режима самоизоляции.