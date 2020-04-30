В России

сегодня, 10:17

Кремль не отрицает риск второй волны коронавируса

249
#риск #вторая волна #коронавирус
Кремль не отрицает риск второй волны коронавируса

Решения по выходу из карантина потребуют большой осторожности.

Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

- Для всех стран это самое сложное решение - поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно. Риск очень большой возобновления волны... потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения, - сказал Песков в эфире RTVI.

Песков напомнил, что президент поручил "подготовить прикидки такого плана" к 5 мая. Представитель Кремля подчеркнул, что "эта поэтапность - самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная - кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно". Также он отметил, что России удалось избежать катастрофического "итальянского сценария" развития эпидемии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. При этом он отметил, что это может быть обусловлено необходимостью поддержать экономическую жизнь страны.

- Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше... Главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это, - сказал Песков в интервью RTVI.

15 апреля заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что более 7 млрд рублей будет направлено в качестве региональной выплаты для москвичей, потерявших работу во время эпидемии коронавируса, напоминают «Известия». В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что горожанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании режима самоизоляции.
249
#риск #вторая волна #коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Более 7 000 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки
#коронавирус
Более 7 000 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки

сегодня, 11:23

В России
Прогноз академика: пик эпидемии придется на середину мая
#коронавирус #пик #эпидемия
Прогноз академика: пик эпидемии придется на середину мая

сегодня, 11:15

В России
Чиновники купили маски по 425 рублей за штуку
#маски #закупка
Чиновники купили маски по 425 рублей за штуку

сегодня, 11:10

В России
Самая благоприятная ситуация по коронавирусу – в Калининградской области
#коронавирус
Самая благоприятная ситуация по коронавирусу – в Калининградской области

сегодня, 10:12

В России
Пропавших чиновников нашли, вице-мэра избили
#поджог #лес #побои
Пропавших чиновников нашли, вице-мэра избили

сегодня, 10:05

В России
Скончался мэр Ставрополя
#мэр
Скончался мэр Ставрополя

сегодня, 09:48

В России