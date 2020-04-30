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Самая благоприятная ситуация по коронавирусу – в Калининградской области

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#коронавирус
Самая благоприятная ситуация по коронавирусу – в Калининградской области

Эксперт оценил возобновление работы ТЦ в самой западной части России.

Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он добавил, что, например, в Москве ситуация сложнее, чем в Калининграде.

- В субъектах РФ ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры, — отметил эксперт.

Он пояснил, что ТЦ обычно при снятии ограничений открывают в последнюю очередь из-за высокой посещаемости, отмечают «Известия». По словам Абзалова, для смягчения мер важно, какое количество населения субъекта заразилось и уже переболело, а также заполняемость больниц, чтобы не допустить коллапса.

В России выявили более 99 тысяч зараженных коронавирусом, свыше десяти тысяч человек вылечились, около тысячи умерли. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах. Во всех регионах был введен режим повышенной готовности.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с COVID-19 объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая, напоминает РИА Новости.
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#коронавирус

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