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Пропавших чиновников нашли, вице-мэра избили

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#поджог #лес #побои
Пропавших чиновников нашли, вице-мэра избили

Они сбежали в лес, когда их заподозрили в поджоге.

Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, нашлись, первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс находится в больнице с побоями. Об этом ТАСС сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина. По словам Косыгиной, сотрудники районной администрации во главе с первым замом отправились на аэролодке в отдаленный лесной район, где ранее были зафиксированы термоточки, для исследования ситуации на месте. Бензин они взяли для дозаправки.

- Вернулись [чиновники]. Барс Михаил Александрович в больнице, он избит. Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии) тоже пострадала, ее топили. Мы писали [заявления] в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать, - сообщила Косыгина, добавив, что чиновников "некоторое время удерживали", изъяв детали лодки, на которой они прибыли.

Вечером во вторник в полицию поступило сообщение, что в 200 километрах от Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации района, в том числе первого замглавы района Михаила Барса, пресс-секретаря мэра Екатерину Анисимову. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были канистры с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали полицию. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину. На место для расследования происшествия выехали представители прокуратуры, СК и эксперты-криминалисты ГУМВД региона, напоминает РИА Новости.

Александр Душин, мэр Усть-Кута, в беседе с телеканалом РЕН ТВ заявил, что первый замглавы Усть-Кутского района, задержанный ранее вместе с другими чиновниками по подозрению в поджоге леса, предложил ему "договориться" и замять дело.
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#поджог #лес #побои

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