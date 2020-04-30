В России
сегодня, 10:05
Пропавших чиновников нашли, вице-мэра избили
Они сбежали в лес, когда их заподозрили в поджоге.
Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, нашлись, первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс находится в больнице с побоями. Об этом ТАСС сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина. По словам Косыгиной, сотрудники районной администрации во главе с первым замом отправились на аэролодке в отдаленный лесной район, где ранее были зафиксированы термоточки, для исследования ситуации на месте. Бензин они взяли для дозаправки.
- Вернулись [чиновники]. Барс Михаил Александрович в больнице, он избит. Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии) тоже пострадала, ее топили. Мы писали [заявления] в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать, - сообщила Косыгина, добавив, что чиновников "некоторое время удерживали", изъяв детали лодки, на которой они прибыли.
Вечером во вторник в полицию поступило сообщение, что в 200 километрах от Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации района, в том числе первого замглавы района Михаила Барса, пресс-секретаря мэра Екатерину Анисимову. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были канистры с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали полицию. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину. На место для расследования происшествия выехали представители прокуратуры, СК и эксперты-криминалисты ГУМВД региона, напоминает РИА Новости.
Александр Душин, мэр Усть-Кута, в беседе с телеканалом РЕН ТВ заявил, что первый замглавы Усть-Кутского района, задержанный ранее вместе с другими чиновниками по подозрению в поджоге леса, предложил ему "договориться" и замять дело.
- Вернулись [чиновники]. Барс Михаил Александрович в больнице, он избит. Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии) тоже пострадала, ее топили. Мы писали [заявления] в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать, - сообщила Косыгина, добавив, что чиновников "некоторое время удерживали", изъяв детали лодки, на которой они прибыли.
Вечером во вторник в полицию поступило сообщение, что в 200 километрах от Усть-Кута Иркутской области в частных угодьях местные жители задержали представителей администрации района, в том числе первого замглавы района Михаила Барса, пресс-секретаря мэра Екатерину Анисимову. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были канистры с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали полицию. Известно, что сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину. На место для расследования происшествия выехали представители прокуратуры, СК и эксперты-криминалисты ГУМВД региона, напоминает РИА Новости.
Александр Душин, мэр Усть-Кута, в беседе с телеканалом РЕН ТВ заявил, что первый замглавы Усть-Кутского района, задержанный ранее вместе с другими чиновниками по подозрению в поджоге леса, предложил ему "договориться" и замять дело.