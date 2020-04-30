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Десятки трупов нашли в грузовиках в Нью-Йорке
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Тела уже разлагались
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times. По словам источников CNN в правоохранительных органах, в одном из грузовиков отсутствовала система охлаждения. В полицию обратились местные жители.
Телеканал отмечает, что в указанном похоронным бюро не хватало места для хранения тел перед кремацией. В управлении здравоохранения города журналистам телеканала в связи с произошедшим заявили, что владельцы похоронных бюро обязаны соблюдать существующие санитарные меры. В публикации отмечается, что городские власти выделили специальный грузовик с системой охлаждения. Тела будут перемещены в него. По данным газеты, остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса.
Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти, уточняет РИА Новости. По последним данным, в Нью-Йорке погибли уже более 14 000 человек с COVID-19.
Телеканал отмечает, что в указанном похоронным бюро не хватало места для хранения тел перед кремацией. В управлении здравоохранения города журналистам телеканала в связи с произошедшим заявили, что владельцы похоронных бюро обязаны соблюдать существующие санитарные меры. В публикации отмечается, что городские власти выделили специальный грузовик с системой охлаждения. Тела будут перемещены в него. По данным газеты, остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса.
Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти, уточняет РИА Новости. По последним данным, в Нью-Йорке погибли уже более 14 000 человек с COVID-19.
350